Dimayor permitirá la entrada de periodistas a los partidos de América y Cali

El pasado 25 de mayo, la Dimayor solicitó a los canales Win Sport y RCN Televisión que no transmitieran los partidos Deportivo Cali vs Millonarios y Bucaramanga vs América. El castigo se debía, según el ente deportivo, a los disturbios ocurridos la noche anterior en el estadio Pascual Guerrero, tras el encuentro Cali Vs América.

La noticia generó polémica por todas las orillas. Medios, hinchas y técnicos de los equipos se quejaron de esta medida, llevando a que la organización reconsiderara la sansión, pues este 26 de mayo, la Dimayor dio a conocer que autorizaría el ingreso a los escenarios deportivos en a los periodistas y medios de comunicación, para que haga el respectivo cubrimiento.

Aunque no se transmitirán por televisión, sí se podrá hacer cubrimiento de los encuentros. A continuación, el comunicado:

Viernes, 26 de Mayo , 2017

La DIMAYOR se permite comunicar a la opinión pública y a los medios de comunicación interesados en el cubrimiento de los partidos Deportivo Cali vs Millonarios y Atlético Bucaramanga vs América, correspondientes a la fecha 20ª de la Liga Aguila I-2017, que en cumplimiento de la medida provisional decretada por una autoridad judicial, autoriza el ingreso a los escenarios deportivos en los que se desarrollarán los encuentros precitados, a los periodistas y medios de comunicación debidamente acreditados por la DIMAYOR, a efectos que puedan realizar los cubrimientos respectivos.