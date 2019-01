Dimayor ya definió el fixture de lo que será el torneo apertura de la Liga Aguila

La Dimayor a través de un comunicado, dio a conocer el fixture del torneo donde se definen todos los partidos de los equipos de primera división que afrontaran el inicio de la Liga Águila en el 2019.

Entre los partidos más importantes de la primera fecha se destacan el de Nacional vs Once Caldas y Tolima vs Junior, quienes tendrán el partido aplazado debido al juego de vuelta por la superliga que se disputará el 27 de enero.

Sin embargo con horarios por confirmarse así se jugará la primera fecha del fútbol profesional colombiano:



Nacional Vs. Once Caldas

Cali Vs. Bucaramanga

Equidad Vs. Atlético Huila

Tolima Vs. Junior

Alianza Petrolera Vs. América

Cúcuta Vs. Rionegro

Envigado Vs. Millonarios

Unión Magdalena Vs. Jaguares

Santa Fe Vs. Pasto

Patriotas Vs. Medellín