Djokovic, contento con su juego contra Ramos, confía en estar en buen camino

Belgrado, 7 abr (EFE).- El tenista serbio Novak Djokovic, que logró el primer punto de su equipo en el cruce de los cuartos de final de la Copa Davis frente al español Albert Ramos, declaró que está muy contento con su actuación y que está en el buen camino para recuperar su forma.

"Mi servicio ha estado en el mejor nivel de los últimos meses, por lo que me alegro mucho, ya que este segmento es muy importante", declaró Djokovic.

El campeón serbio explicó que intentó dejar poco tiempo a su rival, y que fueron muy importantes los puntos que ganó en el primer set, lo que le dejó el espacio para centrarse en un juego más ofensivo contra un jugador "incómodo".

"Estoy muy contento con mi actuación, teniendo en cuenta un difícil período que he tenido en los últimos dos o tres meses, es alentador lo que he vivido en el terreno y sé que estoy en buen camino, sólo tengo que continuar", indicó el número dos mundial en rueda de prensa tras el duelo contra Ramos.

"Trato de recuperar mi viejo juego característico, que he perdido en los últimos cinco o seis meses. A mí también me ha sido difícil aceptar el hecho de que no estoy a ese nivel en el que he estado desde hace ocho años o más", dijo.

"Pero todo eso es parte de un ciclo natural, tengo que aceptarlo, tengo que creer en mí mismo y en mis capacidades, y confiar en que estoy en el buen camino. El duelo de hoy lo ha mostrado. Estoy seguro que habrá resultados como consecuencia de la calidad que invierto", indicó Djokovic.

Por otro lado, lamentó que muchos de los mejores jugadores mundiales no puedan participar en sus equipos nacionales en la Copa Davis debido a sus compromisos profesionales, por lo que la competición puede perder su valor, y abogó por algún cambio de su formato.

La eliminatoria de la Copa Davis entre Serbia y España se disputa entre este viernes y el domingo en Belgrado. EFE