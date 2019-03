Egan Bernal habla de su triunfo en la París-Niza

Egan Bernal explicó que las condiciones del clima no fueron muy buenas en la París-Niza, "No esperaba que tuviera tanto viento, no estaba preparado. Tengo un buen equipo, corredores que son especialistas en eso y era más fácil”.

El ciclista contó que su desempeño fue mejor de lo que esperaba, “Fue una buena crono para mí, esperaba perder más tiempo. Creo que llegué con buen ritmo, había entrenado bien (…) Al final todo me salió bien y estoy contento”.

El deportista también dio su punto de vista de Iván Ramiro Sosa, de quien dijo que demostró que es de los mejores escaladores que hay en el mundo.

“Todo estuvo bajo control, siempre confié en el equipo. Lo importante en esos momentos es tener cabeza fría", concluyó.

