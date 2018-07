Egan Bernal será el futuro ganador del Tour de Francia: Eddy Merckx

Eddy Merckx es un ciclista nacido en Bélgica, que es considerado el mejor ciclista de todos los tiempos. Y es que a lo largo de su carrera deportiva, fue Campeón del Mundo de Ciclismo y ganador en varias ocasiones del Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España,por lo que se le considera un gran referente de este deporte. Deportes W, a propósito del Tour de Francia, habló con él sobre sus percepciones del ciclismo actual:

Deportes W: ¿Cómo analiza usted esta edición (la número 105) del Tour de Francia?

Eddy Merckx: Creo que Sky es el equipo más fuerte, Geraint es el más fuerte este año y tiene un muy buen equipo, especialmente el joven colombiano, Egan Bernal que hace un muy buen trabajo para el equipo y hay muy buenos otros corredores colombianos ganadores de etapa como Gaviria y Quintana. Lo que indica que hay muy buenos corredores en este Tour De Francia.

DW: Hablemos del ciclismo de hoy en día: ¿Cree usted que es aburrido?

EM: No, no lo encuentro aburrido, quizá está siendo controlado especialmente por el Sky, los otros equipos pueden correr como ellos quieran, pero ellos tienen el equipo más fuerte, así que intentan atacarlo, pero no pueden y deben mantenerse detrás de rueda.

DW:¿Le cambiaría algo al ciclismo en la actualidad?

EM: No, no veo qué cambiarle, las reglas son como deben ser. No. El Tour de Francia está siendo emocionante. Tal vez, la primera semana no fue tan interesante, porque no hubo el mismo relieve y montañas como si hubo en Il Giro de Italia, en la primera montaña.

DW: Usted ganó las tres vueltas, los cinco clásicos y el Campeonato Mundial. ¿Cree que alguien puede repetir esa hazaña?

EM: Sí, ¿por qué no? El calendario ha cambiado. Ahora hay tiempo suficiente para hacer Il Giro, Le Tour y La Vuelta. En mi tiempo la carrera de España era abril, justo antes de Il Giro, y era complicado. Ahora es completamente diferente, porque ahora tienes tiempo suficiente para recuperarse del Il Giro, Del Tour y de luego para La Vuelta.

DW:¿Qué características debe tener un ciclista para ganar las vueltas importantes?

EM: Tú debes ser fuerte en la montaña, bueno en la contrarrelojes y debes ser un gran atletas, sin eso es imposible ganar una gran vuelta.

DW: Usted disfrutaba más correr las grandes vueltas o las clásicas?

EM: Bueno disfrutaba ambos, porque la Clásica es especial, y las Grandes vueltas, especialmente Le Tour es lo más grande del ciclismo.

DW:¿Quién era su mayor oponente? ¿A quién era más difícil ganarle?

EM: Bueno había varios, Felice Gimondi, Luis Ocaña, Bernard Thévenet, Raimond Poulidor, fueron los mejores competidores que yo tuve en mi tiempo.

DW: Quiero volver a los ciclistas colombianos y quiero preguntarle específicamente por Egan Bernal ¿Qué opina de él?

EM: Es un gran corredor. Futuro ganador del Tour de Francia, de seguro. Él ganó el Tour de California y fue muy bueno lo que hizo en el Alpe de Huez con el Sky. Tiene un gran talento y creo que es el futuro del ciclismo en las carreras de etapas

DW: Usted tuvo un incidente con un fanático en el Tour de 1975 y hoy en día vemos más y más problemas con los fanáticos que invaden las carreteras ¿Qué cree que debería hacer la UCI para evitar los accidentes?

EM: Es muy difícil porque el ciclismo se corre en las rutas y tú no puede controlar a todos en las vías o carreteras. Es muy difícil decir que va a ser seguro cuando estás andando en las montañas, donde puede haber más seguridad pero para el resto es muy difícil cambiar algo

DW: Volvamos al Tour, ¿cree usted que un dominio tan claro como el del Sky le hace bien o por el contrario, perjudica al ciclismo?

EM: Sí, absolutamente. Estoy 100% seguro que el ciclismo es un deporte limpio, sin duda

DW:¿Quién cree que va a ganar el Tour?

EM: Ellos son muy profesionales, tienen mucho dinero para preparar todo. Esa es la ventaja más grande que hay en El Tour De Francia

DW:¿Qué opina del caso Froome y el Salbutamol?

EM: No soy un experto. No sé nada al respecto