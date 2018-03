Egan Bernal sufre fractura escapular y clavicular

Según confirmó Íñigo Sarriegui, médico del Sky, Egan Bernal “sufrió una fractura escapular y clavicular derecha pequeña”, tras una caída que lo sacó de la Vuelta a Cataluña.

Tuvo un fuerte impacto en su hombro y queríamos asegurarnos de que nos tomáramos el tiempo para que lo revisáramos adecuadamente”, dijo Sarriegui.

Egan Bernal, de 21 años, declaró: "Obviamente estoy un poco decepcionado porque podría haber sido mi primer podio en WorldTour y estoy triste porque me sentí muy bien y fuerte hasta el último día. Pero el equipo me dio tanta confianza durante toda la carrera y mis compañeros de equipo hicieron un gran trabajo toda la semana. Eso me dejó muy feliz”.