El' Alcatraz' García, jugador del Pasto, está en cuidados intensivos

El futbolista Gilberto 'Alcatraz' García, campeón de la Copa Libertadores en 2016 con el Altlético Nacional, ex jugador de Once Caldas y quien actualmente juega en el Deportivo Pasto ingresó a cuidados intensivos por en una clínica de la capital de Nariño.



La Fundación Hospital San Pedro, de la ciudad de Pasto, lugar donde fue hospitalizado, informó en un comunicado que el defensa; quien ha particidado de varias convocatorias de la Selección Colombia, tuvo una reacción adversa a un medicamento regulador de sueño "motivo por el cual fue hospitalizado de urgencia".



El parte médico añade que la condición del jugador de 31 años es "estable con tendencia a la recuperación".



García llegó al Deportivo Pasto en enero de este año procedente del Once Caldas y ha anotado tres goles en 29 partidos de Liga.



Entre sus logros está el haber sido campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional en 2016.

A través de su cuenta oficial de twitter, su actual equipo, del que además oficia como capitán, envió un mensaje de aliento al jugador, a la vez que compartió el parte médico dado a conocer por los médicos tratantes.

@DeporPasto se permite dar a conocer el comunicado oficial emitido por el Hospital San Pedro respecto a la salud de nuestro jugador Gilberto García.

Permanecemos unidos en torno a nuestro capitán e informaremos a diario de su evolución en nuestros medios oficiales#FuerzaAlcatraz pic.twitter.com/KOUHIjSA5n — Deportivo Pasto (@DeporPasto) 9 de octubre de 2018

Hinchas de los diferentes equipos en que ha militado el defensa, se han unido a las voces de apoyo a través de las redes sociales usando el #FuerzaAlcatraz.