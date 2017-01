El 'Hugo Boss' de Alex Thomson, segundo; Didac Costa ante el cabo de Hornos

Redacción deportes, 19 ene (EFE).- El 'Hugo Boss' del británico Alex Thomson ha finalizado en la segunda posición de la octava edición de la Vendée Globe -Vuelta al Mundo en Solitario- al cruzar la línea de llegada en la boya Nouch Sur a las 08:37:15 (hora española) de esta mañana tras invertir 74 días, 19 horas, 35 minutos y 15 segundos, en su circunvalación del globo terráqueo.

Thomson ha cruzado la línea de meta casi 16 horas después del vencedor, el 'Banque Populaire' de Armel Le Cleac'h, tras un recorrido de 27.636 millas (51.210 km) a una media de 15,39 nudos (28,51 km/h).

A sus 42 años, ha competido en su cuarta Vendée Globe (3º en 2013, abandono en 2004 y 2008) y en su recorrido, el 16 de enero, batió el récord mundial de velocidad en 24 horas en monocasco, con 536.81 millas (994,7 km) recorridas una velocidad media de 22 4 nudos (41,5 km/h).

A pesar de verse privado de su alerón de estribor desde el 19 de noviembre pasado fue capaz de mantener la presión sobre su oponente Armel Le Cléac'h hasta el final.

Una muestra de la presión de Thomson sobre Le Cleach lo define su desventaja en el cruce del cabo de Hornos (800 millas/1.440 km) a las solo 33 millas(64 km) que le separaban del líder anteayer, víspera de la llegada a Les Sables d'Olonne.

Ni el intenso frío (-2ºC) no le viento del este glacial han impedido que centenares de aficionados hayan seguido la llegada del 'Hugo Boss' a la meta. Alex Thomson se ha mostrado eufórico y ha comentado que: "Haber terminado es algo especialmente grande. Desde hace 24 o 36 horas sabía que Armel iba a ganar. Sólo he dormido cinco horas en 3 días y desde hace 24 horas, nada en absoluto".

Sobre la rotura de su alerón de estribor, ha quitado hierro al tema. "Eso sucede porque es parte de la Vendée Globe. Me sentí un poco de frustrado, pero lo superé aunque no fue fácil. En esta edición no ha llovido tanto como la última", ha recordado.

"Ahora solo quiero dormir, pero sé que si duermo, voy a despertar en una hora, pesando en el tercer lugar, en el segundo y después ya veremos, porque me gustaría establecer un proyecto competitivo. Armel es un gran navegante. Había sido segundo dos veces y tenía que ganar. Es una persona muy humilde, muy agradable y su equipo hizo un gran trabajo", ha concluido el navegante galés.

Por otra parte, Didac Costa (One Planet One Ocean), décimo quinto clasificado, está a 50 millas (90 Km) al oeste del cabo de Hornos, que debe cruzar al mediodía, seguido de Romain Attanasio (Etamine du Lys), a. que supera en unas siete horas.

Clasificación general en la septuagésima quinta jornada

(20/01/2017 a las 10:00 horas)

Tiempo Final

.1. Banque Populaire (FRA) Armel Le Cleac'h 74d.03h.35m.46s.

.2. Hugo Boss (GBR) Alex Thomson 74d.19h.35m.15s.

Distancia a meta

.3. Maitre CoQ (FRA) Jérémie Beyou a 540 m.n (1.000 km)

.4. Quéguiner (FRA) Yann Elies 2277 mn

.5. St. Michel Virbac(FRA) J. Pierre Dick 2284

... Finisterre Mer Vent (FRA) Jean Le Cam 2290

....

15. One Planet One Ocean (ESP) Didac Costa a 7.050 m.n.

Hasta 18 competidores (11 abandonos confirmados).

