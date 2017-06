El 'Oracle Team USA gana su primera manga;'Team New Zealand' domina por 4-1 El 'Emirates Team New Zealand', desafiante, ha sufrido su primera derrota ante el 'Oracle Team USA', defensor del título en la sexta manga, segunda de hoy, de la final de la 35ª Louis Vuitton Copa América y aunque domina por 4-1, los estadounidenses han presentado una mejora en velocidad que no hará que su triunfo final sea lo fácil que algunos predecían.