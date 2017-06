El argentino Carlos Salom dice que llega a Puebla para hacer goles

México, 13 jun (EFE).- El argentino Carlos Salom, refuerzo del Puebla para el próximo Apertura mexicano, aceptó este martes que el equipo lo contrató para hacer goles y señaló que el principal objetivo del equipo es clasificar a la liguilla por el título.

Salom, de 30 años, procede del fútbol chileno donde los últimos años jugó para el Deportivo Concepción (2012-13) y Unión Española (2014-17).

"Vengo con muchas aspiraciones. En lo personal me traen para hacer goles y tengo que cumplir al máximo", dijo Salom en declaraciones difundidas por su club, que esta semana cumple una parte de su preparación en Acapulco.

"Tenemos que ayudar al equipo a entrar a la liguilla, ese es el objetivo principal", apuntó.

El argentino consideró que su paso por el Puebla "es una nueva oportunidad en mi carrera y debo aprovecharla".

Aseguró que tiene "toda la confianza" de la directiva y el cuerpo técnico que encabeza el mexicano Rafael García, quien estuvo trabajando los últimos años como auxiliar del argentino Ricardo la Volpe.

"Hay que trabajar al máximo para demostrar que no se equivocaron conmigo. Soy bastante habilidoso, potente, me creo muchas situaciones de gol. Así que me estoy preparando para que todas las que tenga, las meta al arco", apuntó.

El Puebla será el noveno equipo de Salom, quien cuenta con doble nacionalidad, argentina y palestina.

Antes del Puebla, Salom jugó para el Sacachispas, Barracas Central, Olimpo y All Boys, todos de Argentina; el Rayo Vallecano (España), Cienciano (Perú) y los dos equipos chilenos ya citados.

El Puebla iniciará su participación en el Apertura el 22 de julio cuando su equipo visite al Tigres, subcampeón del pasado Clausura. EFE