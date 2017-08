El argentino Néstor 'Che' García dejó Venezuela para dirigir al Fuenlabrada

(Corrige el titular: bien, Néstor 'Che' García)

Buenos Aires, 30 ago (EFE).- El argentino Néstor 'Che' García, quien el martes dejó de ser el seleccionador de Venezuela para dedicarse de lleno al club Montakit Fuenlabrada de la Liga ACB de España, dijo hoy que fue "un orgullo inmenso" dirigir a la Vinotinto y que con esa selección vivió "los mejores momentos" de su carrera.

García, que a comienzos de julio fue presentado como nuevo entrenador del Montakit Fuenlabrada, iba a hacerse cargo del equipo cuando Venezuela terminará su participación en la Copa América FIBA 2017.

Eso ocurrió el martes por la noche en la ciudad argentina de Bahía Blanca tras la derrota por 66-75 ante Canadá por la tercera y última jornada del Grupo B.

"Quiero comunicar que no renuncié. No podré seguir al frente de este equipo por cuestiones reglamentarios de la Liga Endesa. Al ser entrenador del Montakit Fuenlabrada no puedo dirigir a ninguna selección nacional", señaló García en Twitter este miércoles.

"Fue un orgullo y un placer inmenso dirigir a la selección y representar al pueblo venezolano", escribió el argentino, que le agradeció a la Federación, a su cuerpo técnico y a sus jugadores, que dieron "la vida" y le "hicieron vivir uno de los mejores momentos" de su carrera.

"Ojalá el tiempo nos vuelva a juntar", concluye el texto.

García ganó con Venezuela los Sudamericanos de Asunción 2014 y Caracas 2016 y la Copa América de México 2015, lo que le permitió a Venezuela participar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Tuvo el ciclo más exitoso en la historia de Venezuela, con 25 victorias y 16 derrotas.

En esta Copa América no pudo acceder al cuadrangular final tras sumar dos derrotas en la fase de grupos, ante Argentina (62-67) y Canadá (66-75), y solo una victoria, ante Islas Vírgenes (86-84).

"¡Gracias por todo, Che! #JuntosSomosMas", publicó este mediodía, junto a una foto del entrenador, la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB).

"Néstor nos hizo saber que no podrá continuar con nosotros y lo respetamos completamente. Era algo que manejábamos, no nos toma por sorpresa. Su contrato en España no le permite seguir. Agradecemos todos estos grandes años que vivimos con él. Las puertas están abiertas", añadió el presidente de la FVB a través de un comunicado.

García, que afrontará su primera experiencia en Europa tras haber ganado ligas en Argentina, Venezuela, Uruguay y Puerto Rico, dijo en julio a Efe que ir al Fuendalabra le daba "mucha alegría" porque "la Liga Endesa es la mejor liga del mundo FIBA". EFE