El Barcelona expedienta a Dorsey por acusarle de obligarle a jugar lesionado

Barcelona, 13 ene (EFE).- El FC Barcelona ha decidido abrir un expediente disciplinario a Joey Dorsey, después de que el pívot estadounidense haya acusado a la entidad azulgrana de obligarle a jugar lesionado la pasada temporada, lo que, en su opinión, está lastrando su rendimiento en esta campaña.

Dorsey ha colgado esta tarde, en su cuenta de Instagram, un largo escrito explicando las circunstancias que rodearon a su lesión de tobillo, junto a un vídeo del partido de ayer contra Olympiacos en el que aparece haciendo un mate espectacular.

"El año pasado me desgarré casi todos los ligamentos de mi tobillo, mientras disputaba los cuartos de final de la Euroliga contra el Lokomotiv Kuban. El médico me dijo que era solo un esguince y que volviera a la pista a intentar seguir jugando, avisándome tarde de que tenía un edema que me causaba entumecimiento en el pie y que suponía el final de mi temporada", ha desvelado.

Dorsey, que en el texto califica la presente campaña como "la más dura" de su carrera, explica que, durante este curso, ha jugado "lesionado" y sin poder ofrecer "el cien por cien", al no estar aun totalmente recuperado de sus problemas en el tobillo.

"Algunas veces tenía que retirarme de los partidos, porque la lesión afectaba mi juego y mi mentalidad. El equipo no me dejó parar hasta que estuviera completamente recuperado para poder volver como el todopoderoso Dorsey", ha relatado.

Por último, el pívot de Baltimore ha agradecido a sus seguidores el apoyo que le han demostrado: "Sin vosotros me habría rendido y no habrá estado rompiéndome el culo a trabajar día y noche para volver a convertir a este equipo en un aspirante".

Según ha podido saber EFE, el club catalán ya ha comunicado la apertura de este expediente disciplinario a Dorsey que, de momento, seguirá formando parte de la plantilla azulgrana y mañana viajará a las islas canarias para disputar, con el Barcelona Lassa, el partido de la Liga Endesa ante el Iberostar Tenerife. EFE