El Bastia cuestiona la versión de Balotelli sobre los gritos racistas

París, 22 ene (EFE).- El Bastia, club de la primera división francesa, ha cuestionado la versión del delantero italiano del Niza Mario Balotelli, quien denunció que los hinchas del club de Córcega había proferido gritos racistas contra él.

"Me gustaría que elementos tangibles se pongan encima de la mesa. Él (Balotelli) habla de hinchas del Bastia, pero no sabemos a los que se refiere (...) Dice que ha sido todo el encuentro, pero con las imágenes de BeIN no queda muy claro", dijo un directivo del Bastia, Anthony Agostini, en declaraciones publicadas hoy en 'L'Equipe'.

Agostini consideró injusto tildar de racista a la afición del Bastia por "uno o dos hinchas" y dio a entender además que el jugador estaba frustrado por el resultado y su prestación con el Niza (1-1).

Balotelli, de 26 años, se expresó este sábado en su cuenta de Instagram para denunciar los improperios racistas contra él.

"¿Es normal que los hinchas del Bastia imiten los gritos de mono y hagan "ouh, ouh" durante todo el partido y que nadie de la supuesta comisión de disciplina diga nada? ¿El racismo el legal en Francia, o solo en Bastia? El fútbol es un deporte magnífico, pero hinchas como los del Bastia lo degradan. Ha sido una vergüenza", constató.

La Liga del Fútbol Profesional francesa reaccionó el mismo sábado con un comunicado, en el que en ningún momento cita el incidente con Balotelli.

"A partir del jueves, la Comisión de Disciplina analizará los hechos mediante informes complementarios aportados por los clubes" dijo la Liga francesa, que dijo "deplorar" los incidentes sucedidos anoche entre el partido liguero entre el Bastia y el Niza (1-1), sin concretar cuáles. EFE