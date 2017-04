El Bayern encaja su segunda derrota en la Bundesliga ante el Hoffenheim

Berlín, 4 abr (EFE).- El Bayern encajó hoy su segunda derrota de la temporada en la Bundesliga al perder por 1-0 ante el Hoffenheim, tercer clasificado, a poco más de una semana de enfrentarse al Real Madrid en la Liga de Campeones.

El Hoffenheim hizo méritos para ganar en la primera parte y aguantó en la segunda las acometidas del Bayern, que dominó pero no pudo lograr el empate.

El Bayern salió al campo con siete cambios con respecto al equipo inicial que había goleado la semana pasada por 6-0 al Augsburgo.

En la zaga sólo repitió Matts Hummels. Rafinha entró por el capitán Philipp Lah, en el lateral derecho, Javi Martínez por Jerome Boateng en el centro de la defensa y David Alaba por Juan Bernat en el lateral izquierdo.

En el centro del campo Xabi Alonso volvió al equipo en el lugar de Joshua Kimmich, Arturo Vidal en la posición de Thiago Alcántara y Renato Sanches estuvo en la media punta reemplazando al lesionado Thomas Müller.

Más adelante, por la izquierda, Kingsley Coman sustituyó a Franck Ribery.

El Bayern intentó hacer circular el balón, pero la ausencia de Thiago pesaba mucho a la hora de crear juego ofensivo, Alaba extrañaba a Ribery -no parecía entenderse del todo con Coman-, Robben no tenía el apoyo habitual de Lahm por la izquierda y era doblado constantemente por la defensa del Hoffenheim, y Arturo Vidal no tenía la presencia de otras tardes y otras noches.

El Hoffenheim cerró el área al Bayern y cuando recuperaba la pelota lanzaba contraataques rápidos y peligrosos.

En los diez primeros minutos tuvo tres buenas llegadas, la mejor de ellas en el 9, cuando Sven Ullreich, que sustituía en la portería bávara a Manuel Neuer, reaccionó con una gran parada a un remate a quemarropa de Amiri.

En el 21, Andrej Kramaric abrió el marcador para el Hoffenheim, con un remate de volea desde fuera del área tras un despeje a medias de la defensa bávara.

El Bayern tuvo su primera ocasión clara de gol en el minuto 45, cuando Robert Lewandowski, a centro de Coman y tras un contragolpe iniciado por Renato Sanches, estrelló el balón contra el larguero.

En el segundo tiempo, el Bayern se apropió del partido y llegó a tener al Hoffenheim contra la cuerdas.

Dos grandes paradas del meta Oliver Baumann evitaron el empate, en otra ocasión Coman no logró controlar el balón antes de rematar solo ante el meta y su disparo salió desviado, y un cabezazo de Matts Hummels fue despejado desde la raya de gol por Sebastin Rudy

Para el Bayern fue la primera derrota del año -y el primer gol en contra en 440 minutos- y, en lo que respecta a la Bundesliga, no le hace demasiado daño pues, si el RB Leipiz le gana mañana al Maguncia, mantendrá una ventaja de diez puntos.

El Hoffenheim se mantiene tercero con un punto de ventaja sobre el Borussia Dortmund, que hoy derrotó al Hamburgo por 3-0 con goles de Gonzalo Castro, Shinji Kagawa y Pierre Emerick Aubameyang. EFE