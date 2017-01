El Brentford ficha al nieto de Garrincha

Londres, 11 ene (EFE).- El Brentford ha anunciado este jueves el fichaje del nieto de la leyenda brasileña Garrincha con un contrato de dos temporadas y media.

Henke Johansson, de 18 años, internacional con Suecia en categorías inferiores, llega al fútbol inglés para reforzar, en principio, el equipo reserva del Brentford.

"No me gusta hablar mucho de eso porque no quiero que afecte a mi fútbol o mi vida, pero siempre está ahí", dijo Henke al ser preguntado por su abuelo, héroe de Brasil en la Copa del Mundo de Suecia 1958.

"Quiero pensar que hay un poco de él en la forma en la que juego. Soy un futbolista ofensivo, con mucha técnica y al que le gusta marcar goles", señaló.

El extremo rechazó una oferta de renovación del Halmstads para incorporarse, por una cantidad no revelada, a la entidad de Griffin Park, que milita en la Championship, categoría de plata del balompié inglés.

"Estoy encantado de que Henke se incorpore a nuestro grupo", aseguró Robert Rowan, director de fútbol del Brentford. "Ha jugado a un buen nivel en Suecia durante un par de años, tanto a nivel de club como internacional, lo que hizo que nos fijáramos en él", añadió.

"Le invitamos a entrenar con nosotros en diciembre durante un par de días e impresionó al cuerpo técnico", añadió el directivo del conjunto del suroeste de Londres. EFE.