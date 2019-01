El ciclismo colombiano ha crecido muchísimo en los últimos años: Darwin Atapuma

En la presentación del equipo francés Cofidis en el edifico 'Veles e vents'de Valencia, Atapuma indicó que está feliz por este nivel.



"El ciclismo colombiano está en un momento bastante alto. Ahora hay grandes corredores no solo en las subidas, sino también en llano y como los europeos han crecido en las subidas, se han emparejado bastante las cosas", analizó.



El corredor ha firmado por una temporada con el Cofidis, donde será la referencia en las etapas de alta montaña, aunque espera "poder hacer un gran año y tener buenos resultados para seguir más tiempo".



Su equipo todavía no ha decidido en cuál de las tres grandes rondas participará este año, aunque confía en poder saberlo antes de dos semanas.



"Espero poder correr una de las grandes vueltas y ganar etapas o colocarme el maillot como hace dos años en la Vuelta a España. Tanto el Tour como la Vuelta me van muy bien, son dos carreras muy bonitas, con bastante montaña", añadió.



Atapuma explicó que decidió fichar por el Cofidis tras pasar por dos años "regulares" y que ahora tiene muchas ganas e ilusión por hacerlo bien en este equipo. "Trataré de hacerlo todo lo mejor y no darle solo una, sino varias victorias a este equipo", continuó.



El campeón colombiano insistió en su satisfacción por formar parte del Cofidis y por la posibilidad de que este sea también un gran año a nivel particular.



Tras haber afrontado buena parte de la pretemporada en su nuevo equipo, señaló que las sensaciones son muy buenas, que trata de aprender francés día a día para comunicarse mejor, aunque hay cinco o seis corredores que hablan español y eso le da "más tranquilidad", concluyó.