El colombiano Hodeg se impone al esprint, Lutsenko mantiene liderato

El colombiano Álvaro José Hodeg (Quick Step) se hizo este sábado al esprint con la quinta etapa de la Vuelta ciclista a Turquía, entre Selcuk y Manisa, de 135,7 km, tras la cual se mantiene como líder el kazako Alexey Lutsenko (Astana).



Hodeg, de 22 años y que logra su quinto triunfo en 2018, se quitó la espina del segundo puesto en la segunda etapa, donde fue batido en los metros finales por el irlandés Sam Bennett (Bora Hansgrohe), y que este sábado se tuvo que conformar con entrar en cuarta posición.

Gracias dios mío 🙏

No tengo sino palabras de agradecimiento a cada uno de mis compañeros de @quickstepteam que han dejado todo por mi en la etapa de hoy .thank you guys @iljokeisse… https://t.co/JHxqllPYvC