El debate entre Catalina Castaño y David Zamudio en Deportes W

Catalina recibió una llamada de la Federación Colombiana de Tenis, en la cual la apartaban del cargo. “Quedé sorprendida, me dijeron simplemente que ya se había tomado la decisión”, explicó Castaño.

Por su parte, David Zamudio, presidente de la Federación Colombiana de Tenis dijo que “No tenemos un capitán contratado, Catalina no está contratada por la federación. La federación puede cambiar de capitán para los torneos.

A lo que Catalina respondió que “Cuando a uno le dicen “Ciclo Olímpico”, uno asimila que es hasta los Olímpicos. Los resultados se habían dado (…) no le encuentro razón (a su salida)

Zamudio expresó que “Nosotros no tenemos ningún problema con Catalina, sí tenemos que ser claros en que no estaba contratada por la federación y no tuvimos un compromiso para todo el tema Olímpico”.