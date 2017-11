El defensa James Collins (West Ham) anuncia su retirada de selección de Gales

Londres, 2 nov (EFE).- El veterano defensa central del West Ham United James Collins ha anunciado este jueves su retirada de la selección galesa.

Collins, de 34 años e internacional en 50 ocasiones con los 'Dragones', considera que "ha llegado el momento de dar un paso al costado y dejar sitio a los chicos más jóvenes", aunque ha asegurado que está "disponible" en el caso de que haya una crisis de lesiones y el seleccionador no tenga futbolistas suficientes que convocar.

"Desde que me puse por primera vez la camiseta de Gales, con 14 años, hasta hoy: esos han sido algunos de los momentos de los que me he sentido más orgulloso en el mundo del fútbol. He jugado con grandísimos futbolistas y para magníficos entrenadores, que me dieron la posibilidad de probarme ante los mejores del mundo", comentó el defensa en su cuenta de Instagram.

"Sin embargo, ha llegado el momento de dar un paso al costado y dejar que los chicos más jóvenes lleven a nuestro país hacia adelante y consigan grandes cosas. Dejar a tantos compañeros y a un técnico como Chris Coleman ha sido una decisión más que difícil, pero es el momento adecuado de hacerlo", añadió Collins en la popular red social.

"Quiero darle las gracias al seleccionador, al cuerpo técnico y a los chicos por hacerme disfrutar tanto el año pasado en la Eurocopa, momentos que ni mi familia ni yo olvidaremos", prosiguió el veterano zaguero.

En los últimos años, el defensa del West Ham había perdido su sitio en la titular de Gales por el buen momento de Ashley Williams, James Chester y del lateral Ben Davies, a quien el seleccionador ha utilizado como central. EFE