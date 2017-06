El delantero Armando Polo insinúa que su futuro está en el exterior

Panamá, 16 jun (EFE).- El delantero Armando Polo, quien anotó el gol que le dio título de campeón en el torneo Clausura 2017 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) al Tauro F.C., hoy mira la posibilidad de mejorar su perfil en el fútbol internacional.

Polo, escogido el jugador más valioso del torneo Clausura 2017 de la LPF, declaró a Efe que sigue entrenando con el Tauro F.C., pero está a un paso de retornar al fútbol extranjero.

"Me quedan seis meses de contrato con Tauro, sigo entrenando con el club, pero tengo ofertas en el extranjero", informó, sin precisar las opciones, el ex jugador de La Equidad colombiano, el Monagas venezolano y el Shanghai Shenhua chino.

Sobre el premio, Polo señaló que era algo que buscaba siempre, va dedicado a su hija de cinco meses fallecida en 2015, pero está vez no lo esperaba. "Habían otros jugadores que también se merecían el premio, no me lo esperaba", reiteró el jugador que también militó en el costarricense Pérez Zeledón y el Coatepeque guatemalteco.

Polo formó parte del once ideal de la LPF junto a sus compañeros del Tauro Orlando Mosquera, Felipe Baloy, Jan Vargas y José Muñoz, además de Sergio Ortega y Alexánder González del Plaza Amador; Rigoberto Niño y Nelson Barahona del Árabe Unido; Francisco Castañeda, perteneciente al Atlético Veragüense; y Jorlian Sánchez del Sporting SM.

El delantero también iniciará los entrenamientos con la preselección panameña que se prepara para la Copa Oro de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), convocado por el técnico colombiano Hernán Dario Gómez. EFE