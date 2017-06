El español Lillo es presentado como técnico de Atlético Nacional

Guarne (Colombia), 27 jun (EFE).- El español Juan Manuel Lillo fue presentado este martes como nuevo director técnico de Atlético Nacional, actual campeón de la Copa Libertadores y de la liga colombiana, con el que firmó contrato inicialmente por dos años y empezará oficialmente a dirigirlo el miércoles.

Lillo, de 51 años, en la conferencia de prensa que dio en la sede deportiva del club, en el municipio de Guarne (noroeste), no profundizó en el proyecto que pretende desarrollar con los "verdolagas" con los colombianos Juan Carlos Osorio y Reinaldo Rueda dominó los torneos locales y alcanzó brillo internacional.

"Todo me motivó a venir. Haber pasado por Colombia me dio pie a dimensionar lo que es Atlético Nacional y mi vínculo con personas del club también me sirvió", señaló Lillo, quien añadió que en su nuevo equipo intentará "satisfacer los órdenes que tan bien marcadas tiene este club".

El español indicó que influyó en su decisión de regresar al fútbol colombiano la experiencia que tuvo en 2014 con Millonarios y la cercanía que mantienen con los entrenadores Francisco Maturana y Juan Carlos Osorio. "Tienes que ir a sitios donde te sientes querido", afirmó.

Lillo manifestó que empezará a "construir" paulatinamente el estilo, que lo darán "los jugadores, no el entrenador", pero que intentará "provocar determinada sinergias" para lograr aumentar la probabilidad ganar.

"Hay que escuchar aquello que dicen los jugadores sin hablar y fortalecer sus capacidades para que se impongan ante los rivales", apostilló.

Agregó que en Nacional no puede pensar en una idea distinta a tener la pelota y reseñó los logros que ha alcanzado en los últimos cinco años, con lo que espera no desentonar con conquista como la Libertadores 2016, la Recopa Sudamericana 2017 y la liga colombiana 2017-I.

"Las cosas no está mal acá. De hecho he venido porque tienen un buen equipo", acotó el estratega, quien fue presentado junto al asistente técnico Íñigo Domínguez y el preparador físico Jorge Muñoz, integrantes de un cuerpo técnico que tendrá como novedad la inclusión del legendario René Higuita como entrenador de arqueros.

"Vengo al equipo campeón, el problema lo tienen los otros. Si es campeón, creo que hay con qué más allá de las modificaciones", detalló al hablar la llegada y salida de jugadores para encarar un semestre en el que no tendrán torneos internacionales.

El técnico señaló que "lo importante es que sepan jugar todos" en su equipo y luego mirará el dibujo.

Lillo, además, ensalzó la labor efectuada por Osorio, actual seleccionador mexicano, durante los tres años que dirigió al equipo, y se retó a intentar mantener esos buenos resultados.

"Creo que en este club hay un antes y un después de la llegada de Juan Carlos (Osorio). El que llegue tiene la obligación de salvaguardar lo que él hizo", dijo, y agregó que buscará "estar a la altura de aquello que empezó con él".

El entrenador español reflexionó sobre la forma en la que valora el éxito, luego de ser cuestionado por una ponderada metodología que no le ha permitido cosechar títulos en su paso por equipos como Unión Deportivo Salamanca, Real Sociedad, Real Oviedo, UD Almería, el Tenerife y Real Zaragoza, además de los Dorados de Sinaloa de México.

"¿Qué es título, qué es éxito, qué es ganar? Y yo qué sé", soltó para luego destacar lo haber quedado cuarto con Sevilla y lo construido en su paso por el Tenerife.

"Los retos muchas veces no pasan por la dimensión de las instituciones", sostuvo, para luego indicar que dirigir "al Tenerife más caro de su historia con jugadores como (Roy) Makaay" y evitar su descenso fue, en ese momento, "lo más grande que podía hacer".

Destacó tener el rótulo como "el entrenador más joven de la historia" en el fútbol español, pero no ocultó que en su segundo periplo en Colombia disfrutaría si consigue un título: "Vamos a ver si por aquí se da, acá ya están acostumbrado a ganar".

El español señaló que intentará "hacer la cosa lo mejor posible", pese a que considera que "no es el escenario ideal ir construyendo un estilo mientas competimos", pues en julio empezará ante Santa Fe el torneo colombiano, en el que será "todo un orgullo" enfrentar a Maturana luego de forjar una amistad cuando le "abrió las puertas" de Valladolid.

Lillo, quien fue asistente del nuevo técnico de Argentina, Jorge Sampaoli, en los seleccionados chilenos y el Sevilla, llegó a Colombia el domingo y sostuvo reuniones con la directiva de Nacional para empezar a confeccionar el equipo para el segundo semestre del 2017 y la Copa Libertadores de 2018. EFE

