El fútbol argentino eligió las primeras autoridades de su naciente Superliga

Buenos Aires, 9 jun (EFE).- La Superliga del fútbol argentino dio este viernes un paso fundamental hacia su constitución definitiva al definir sus primeras autoridades, con Mariano Elizondo como primer presidente.

La nueva entidad que regirá los destinos de la primera división del fútbol argentino estableció en una Asamblea extraordinaria su primera mesa directiva para los próximos cuatro años.

Las autoridades se completan con Jorge Brito (vicepresidente primero, River Plate), Matías Lammens (vicepresidente segundo, San Lorenzo), Carlos Montaña (secretario, Independiente), Carlos Ahumada (tesorero, Boca Juniors), los vocales titulares Christian Devia (Racing Club), Mario Leito (Atlético Tucumán) y José Lemme (Defensa y Justicia), y los vocales suplentes Juan José Concina (Newells) y Ezequiel Carlos Melaraña (Tigre).

"Miro para adelante, no para atrás. Entiendo que hay que trabajar de manera profesional, con equipos profesionales para generar recursos donde no hay recursos. Debemos trabajar en mejores 'sponsors' (patrocinadores) y en muchas cosas que no se venían haciendo", manifestó Elizondo tras la Asamblea a la que asistieron 22 de los 30 representantes.

Los máximos responsables de la Superliga se reunirán la próxima semana con las autoridades de AFA para gestionar "un convenio de colaboración" entre las partes a partir de la próxima temporada que comenzará el 20 de agosto y tendrá un receso desde el 10 de diciembre para volver a retomar las actividades a partir del último fin de semana de enero. EFE