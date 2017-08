El Liverpool acuerda con el RB Leipzig el fichaje de Keita para julio de 2018

Londres, 29 ago (EFE).- El Liverpool ha acordado hoy con el RB Leipzig el traspaso del centrocampista internacional guineano Naby Keita, quien se incorporará al conjunto inglés en julio de 2018, por 48 millones de libras (51,7 millones de euros), convirtiéndose en el fichaje récord de la entidad.

"Liverpool Football Club puede confirmar que ha llegado a un acuerdo con el RB Leipzig para el fichaje futuro de Naby Keita. Los 'Reds' y el equipo alemán han acordado que el jugador, de 22 años, llegue a Anfield el 1 de julio de 2018, cuando termine la presente temporada", informó el club inglés a través de un comunicado.

Así las cosas, los 'Reds' pagarán los 48 millones de libras de la cláusula de rescisión -se activaba el próximo 30 junio- más un 'premium' para asegurarse sus servicios: esta suma supera ampliamente los 35 millones de libras que el club pagó al Newcastle United por Andy Carroll en 2011.

"Estoy encantado de que se haya llegado a un acuerdo que me vaya a permitir fichar por el Liverpool el próximo verano. Voy a formar parte de un proyecto que me emociona mucho", declaró Keita, en unas declaraciones en la web de su nuevo club.

"Mi compromiso con el RBL sigue siendo absoluto durante el tiempo que seguiré en la entidad. Cada vez que me he puesto esta camiseta lo he dado todo y nada va a cambiar: va a seguir siendo así hasta que suene el pitido final de mi último encuentro", prosiguió.

"El haber resuelto mi futuro significa que ahora puedo ayudar al RB Leipzig a lograr grandes cosas este curso. Hasta que llegue a mi nuevo club, el próximo verano, les seguiré como un aficionado más desde la distancia", apuntó Keita.

Keita ha sido objetivo primordial de Jürgen Klopp este verano, aunque el Leipzig ha reiterado que el futbolista no iba a abandonar el club este año. El conjunto inglés realizó dos ofertas por el guineano, la última de alrededor de 70 millones de libras, pero el RBL se negó a vender.

El Liverpool, que está interesado en incorporar este verano al futbolista del Mónaco Thomas Lemar, ha fichado tres futbolistas durante el presente mercado de contrataciones: Mohamed Salah (Roma), Dominic Solanke (Chelsea) y Andy Robertson (Hull City). EFE