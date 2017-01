El Madrigal, termómetro para el Barcelona

Madrid, 5 ene (EFE).- Casi todos los focos de la decimoséptima jornada de LaLiga Santander apuntarán al Villarreal-Barcelona, un partido de altos vuelos que servirá como termómetro para el conjunto azulgrana, que mirará de reojo al Real Madrid-Granada, encuentro en el que el cuadro madridista intentará igualar el récord de 39 partidos seguidos sin perder que consiguió Luis Enrique.

De los tres primeros clasificados (Real Madrid, Barcelona y Sevilla), el equipo azulgrana tendrá que afrontar el choque más complicado. Su rival, el Villarreal, se encuentra en un buen estado de forma después de ganar antes de Navidad al Atlético de Madrid (3-0) y al Sporting (1-3).

A tres puntos del Real Madrid, y con un partido más, el Barcelona no se puede permitir el lujo de pinchar en un estadio en el que no pierde desde hace una década.

Luis Enrique, con las bajas conocidas de Cillessen y Mathieu, tendrá disponibles a sus mejores jugadores, mientras que Fran Escribá tiene numerosas dudas: Víctor Ruiz, Bruno Soriano y Denis Cheryshev podrían perderse el duelo por sus molestias físicas, mientras que Bakambu convocado por su selección para la Copa Africana de Naciones, se perderá el encuentro.

El Villarreal, uno de los equipos más en forma del torneo, medirá el tono del Barcelona en el primer choque de 2017 para los azulgrana, que no serán los únicos con una salida complicada. En eso se parece el Sevilla de Jorge Sampaoli, que tendrá que verse las caras con la Real Sociedad de otro entrenador de moda: Eusebio Sacristán.

El cuadro andaluz aún tiene aspiraciones elevadas de hacer algo grande en la Liga. Es tercero, a un punto del Barcelona y a cuatro del Real Madrid. Su partido en San Sebastián contra uno de los equipos más eficientes del torneo, será una dura piedra de toque después del esfuerzo copero ante el Real Madrid del pasado miércoles.

En el Bernabéu, el Real Madrid recibirá al Granada después de su gran partido en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey ante el Sevilla (3-0). Se esperaba un posible bajón madridista por el esfuerzo acumulado en el Mundial de Clubes y por las ausencias de Sergio Ramos, Pepe, Cristiano Ronaldo, Keylor Navas y Karim Benzema.

Sin embargo, sus sustitutos cumplieron de sobra y con las exhibiciones de James Rodríguez y Luka Modric, los hombres de Zidane siguen sin perder y ya acarician el récord del Barcelona de Luis Enrique Martínez, que encadenó 39 partidos sin sufrir una derrota. El Real Madrid dirigido por el técnico francés ya suma 38. El Granada podría ser su próxima víctima para igualar una marca histórica y para afianzar su liderato.

En Mendizorroza también se vivirá un gran partido entre dos equipos en un buen momento. Por un lado, el Eibar, que consiguió una buena victoria en la Copa del Rey ante el Osasuna (0-3) y que acaricia los puestos europeos; y por otro, el Atlético, que dirigido por un gran Koke consiguió ganar 0-2 al Las Palmas también en Copa.

El equipo de Diego Simeone parece haber recuperado el tono después de los traspiés del mes de diciembre que le alejaron de los puestos importantes de la clasificación. Con Griezmann recuperado con el gol, sin el lesionado Yanick Carrasco y con ganas de volver a colocarse entre los cuatro primeros, intentará conseguir tres puntos importantes en el estadio del Eibar.

No muy lejos de Mendizorroza, en el campo del Athletic, se disputará un derbi vasco entre el cuadro dirigido por Ernesto Valverde y el Alavés. Será un duelo entre dos equipos que, aunque están alejados por cinco puntos en la tabla, mantienen intactas sus aspiraciones europeas.

La buena temporada del cuadro vitoriano no está pasando desapercibida y se encuentra en una situación cómoda, en el centro de la clasificación y no muy lejos de Europa. Se puede permitir el lujo de mirar hacia arriba y el Athletic es un buen objetivo. Pero, para eso, tendrá que ganar en un campo en el que sólo ha ganado en una de sus once visitas, 0-2 en el curso 2005/06.

El Celta-Málaga será un duelo marcado por la intención de ambos equipos de abandonar tierra de nadie. Los dos se han caracterizado esta temporada por su intermitencia. Han sido capaces de lo mejor y de lo peor y, por eso, están empatados a 21 puntos a siete de Europa y nueve del descenso. Balaídos decidirá cuál de los dos merece dar un salto de calidad.

Las Palmas, que perdió por primera vez esta temporada en su estadio ante el Atlético de Madrid, tendrá la oportunidad de redimirse contra el Sporting. Los asturianos viven en un estado de emergencia, inmersos en puestos de descenso después de sumar una sola victoria en sus últimos 15 partidos oficiales. Los hombres de Abelardo Fernández necesitan ganar para no sembrar más dudas.

Lo mismo ocurre en el duelo más duro de la jornada, el Osasuna-Valencia. Los navarros no han conseguido levantar cabeza con la llegada de Joaquín Caparrós y son colistas con sólo 7 puntos. Además, sufrió una dura derrota en Copa (0-3 con el Eibar) y no puede fallar más.

El Valencia, que estrenó a Voro esta semana en su banquillo con una paliza del Celta también en Copa (1-4), vive inmerso en una crisis que parece no tener fin. De momento, está fuera de las posiciones de Segunda División, pero una derrota podría meterle dentro del infierno.

Completarán la jornada el Betis-Leganés, un encuentro para coger distancia con el descenso, y el Espanyol-Deportivo, en el que los pupilos de Quique Sánchez Flores intentarán no despegarse de las posiciones europeas y los gallegos aspiran a sumar tres puntos con los que acomodarse en la zona tranquila de la clasificación. EFE