El presidente del Lyon insinúa que Lacazette puede quedarse

París, 16 jun (EFE).- El presidente del Lyon, Jean-Michel Aulas, dejó abierta la opción de la continuidad del atacante francés Alexandre Lacazette, cuyo fichaje por el Atlético de Madrid se daba por hecho.

"La cuestión de la salida de Alexandre es molesta. Si es por nosotros él no se va (...) Por el momento, no hay buenas ofertas por él. No estoy seguro de que él quiera marcharse. Tal vez me llame", dijo en rueda de prensa Aulas, durante la presentación del defensa brasileño Fernando Marçal.

La incorporación del internacional francés al Atlético de Madrid se daba por hecha hasta que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) decidió mantener la sanción al club español de no poder fichar hasta enero de 2018.

Lacazette, de 26 años, fue con 28 dianas el segundo máximo goleador de la Liga francesa esta temporada, por detrás del uruguayo Edinson Cavani, quien anotó 35.

El atacante francés lleva marcados 129 desde su debut como profesional en 2010 y es el cuarto máximo goleador de la historia del Lyon. EFE