El PSG se venga del Guingamp con una goleada histórica; el Mónaco se estrella

El París Saint-Germain se vengó este sábado del Guingamp, que hace poco más de una semana eliminó de la Copa de la Liga al conjunto de Thomas Tuchel, y ganó 9-0 con dos tripletes de Edinson Cavani y Kyliam Mbappé, un doblete de Neymar y un tanto de Thomas Meunier.



El líder de Francia, trece puntos por encima del Lille con dos partidos menos, no tuvo piedad de un equipo que hace no mucho consiguió una victoria sorprendente (1-2) en la Copa de la Liga y que recibió un serio correctivo en el Parque de los Príncipes.



Tuchel alineó a sus mejores hombres, entre ellos Neymar, que volvió a jugar en la Ligue 1. No participaba en el torneo galo desde el pasado 2 de diciembre, cuando disputó su último encuentro.



Después de superar una lesión, el brasileño volvió a lo grande (antes participó en la Copa de la Liga ante el Guingamp y el Pontivy). Junto a Mbpappé y Cavani, capitalizó casi todo el protagonismo del París Saint-Germain, que consiguió su segundo 9-0 del siglo XXI después del que logró a domicilio hace tres temporadas en el estadio del Troyes.



El primero en apuntarse al festival fue precisamente Neymar, que a los once minutos marcó un golazo, tras deshacerse con maestría de un defensa dentro del área pequeña. A Neymar le siguió Mbappé, que con una doble pared con el brasileño hizo el segundo en el 37. Después, él mismo hizo el 3-0 justo antes del descanso después de un fallo defensivo del Guingamp.



En la reanudación, Cavani inició su festival gracias a una buena asistencia de Juan Bernat desde la banda izquierda. Luego, el delantero uruguayo subió al marcador el 5-0 con un cabezazo a pase del argentino Ángel Di María y dos minutos después, Neymar, en el 68, hizo el sexto, después de culminar un contragolpe iniciado por Mbappé.



Cavani cerró su triplete en el minuto 75 con un remate desde el punto de penalti, después asistió a Mbappé en el octavo y Meunier, en el 83, cerró una goleada que hizo mucho daño al Guingamp.



Con los nueve tantos, Mbappé llegó a los 17 esta temporada en Liga e igualó a Messi en la lucha por la Bota de Oro. Cavani alcanzó los 14 y Neymar los 13 en una noche casi perfecta. Sólo la lesión del centrocampista italiano Marco Verrati, que tuvo que ser sustituido en la primera parte por el alemán Julian Draxler, oscureció una goleada histórica del París Saint-Germain.



En el otro partido importante de la jornada, el que protagonizó el Mónaco por sobrevivir en la Ligue 1, el conjunto del principado se estrelló en su estadio con una derrota contundente ante el Estrasburgo (1-5).



Con Cesc Fábregas en el once titular, el conjunto monegasco se llevó un varapalo importante con el que se mantendrá una semana más en los puestos de descenso. Y, además, lo hizo con un hombre más durante 31 minutos por la expulsión del serbio Stefan Mitrovic, que vio su segunda tarjeta amarilla en el minuto 69 tras hacer una dura entrada al portugués Rony Lopes.



Antes, el Estrasburgo, que pelea por entrar en Europa, se adelantó en la primera parte con un par de goles casi consecutivos de Ludovic Ajorque, que remató de cabeza un centro lejano de Kenny Lala, y de Adrien Thomasson, que también de cabeza, desde fuera del área, hizo el segundo.



Aunque el colombiano Radamel Falcao redujo distancias antes del descanso, el Estrasburgo continuó con su rodillo y en la reanudación, antes de la expulsión de Mitrovic, Ibrahim Sissoko marcó un golazo con un disparo lejano y Ajorque añadió uno más a su cuenta particular. Después, Youssouf Fofana ahondó en la herida en el descuento y redondeó un 1-5 humillante.



En los otros dos duelos del sábado, el Toulouse se llevó los tres puntos frente al Nimes (0-1) en un partido de la zona media de la tabla. Yaya Sanogo resolvió el partido con un remate desde el punto de penalti tras un falló de la defensa del Nimes.



El Reims dejó escapar una victoria en el tiempo añadido. Un gol de penalti de Remi Walter en el minuto 99 para el Niza empató el tanto de Remi Oudin en la primera parte y dejó en tablas un resultado que benefició al Niza, que se mantiene a tres puntos de los puestos europeos.