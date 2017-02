El púgil mexicano Jardón, un "Crazy" que anhela ser campeón del mundo

México, 1 feb (EFE).- El anhelo del mexicano Dante "Crazy" Jardón, campeón plata internacional del peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), no es diferente al de cualquier boxeador profesional: todos quieren alcanzar el título de campeón del mundo y él no es la excepción.

Jardón, de 29 años, ya tuvo una oportunidad de convertirse en campeón mundial, ocurrió el 31 de diciembre de 2013 pero perdió y en esos poco más de tres años ha hecho acopio de paciencia para ganarse una segunda oportunidad y quizás la última.

"Cuando yo llegaba al gimnasio en el popular barrio de Tacubaya, el mánager Enrique Morales, quien me inicio en esta carrera, yo siempre cantaba, tenía relación con todos, era alegre y muy extrovertido y cuando él (Morales) me veía llegar me decía: ya llegó el loco y se me quedó el apodo", contó a Efe el peleador de 29 años.

Ese estilo y forma de ser de Jardón los traslado al cuadrilátero, un lugar donde se desempeña de forma natural, Dante gusta del intercambio de golpes y presume de buena pegada ya que de 30 triunfos, 23 han sido por la vía rápida.

"Cuando subo al ring a pelear entrego cuerpo y alma y peleo con el corazón", dijo.

Jardón debutó el 16 de febrero de 2006 y despuntó tan rápido que en su undécima pelea, tres años y medio después de su debut, logró el título mundial juvenil de peso superpluma y sus manejadores se dieron cuenta que "Crazy", loco en inglés, sonaba mejor con su nombre que loco en español.

El "Crazy" peleará el sábado en el balneario de Cancún, Caribe mexicano, ante su compatriota Francisco Rojo. Jardón llegará al combate con una marca de 30 triunfos, 23 antes del límite, y cinco derrotas, mientras que Rojo tiene una hoja de servicios con 18 victorias, 11 por la vía rápida, y dos derrotas.

"Rojo es una piedra en el camino y hay que ganarle, confiamos en nuestra preparación para concretar una pelea por el título del mundo ante Mikey García", dijo un animado Jardón.

La potencial pelea con el estadounidense García, quien le arrebató el título mundial de peso ligero al montenegrino Dejan Zlaticanin, el pasado sábado en Las Vegas, representa uno de los dos último peldaños, o quizá el último, antes de tener su segunda oportunidad y quizás última, por un campeonato mundial. EFE