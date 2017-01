El "comandante" Cubino ante el reto de lanzar el ciclismo boliviano

Carlos de Torres

San Juan (Argentina), 25 ene (EFE).- El español Laudelino Cubino (Béjar, 53 años) es el encargado de dirigir al equipo de Bolivia en el Tour de San Juan. La primera prueba dentro de un proyecto pensado para los cinco próximos años en el que "Lale", retirado hace 20 años del ciclismo, tratará de descubrir y desarrollar el talento de los "cóndores".

Cubino, ciclista profesional desde 1986 a 1996 y con 35 victorias en su palmarés, puede disfrutar aún de sus victorias en las montañas de las tres grandes, sobre todo aquellas en la cima francesa de Luz Ardiden, con una doble conquista, en Vuelta y Tour. Tras muchos años fuera del mundillo del pedal, Lale vuelve con galones para tratar de desarrollar el ciclismo de Bolivia. Es el director del equipo nacional.

"Me apetecía volver al ciclismo después de muchos años si apenas salir del pueblo. Salía poco, solo viajaba para mis labores de representante comercial y por motivos del hotel que tenía. La verdad es que me aburría y decidí volver a las raíces. Estuve antes con Unipublic trabajando en la Vuelta, con los comisarios, pero no estaba involucrado en el ciclismo", recuerda Cubino en San Juan.

El exciclista del Kelme, ganador de etapa en las 3 grandes vueltas, llevaba una vida tranquila en casa, apacible, incluso aburrida, cuando le llamó su amigo Juan Hortelano y le ofreció ser director del equipo de Bolivia.

"Le dije que si me pagaban, iba. Me desplacé a Bolivia, estuve con el Ministro, el patrocinador, y vi que el proyecto era serio. Les dije que aceptaba", comenta.

Las primeras impresiones fueron muy positivas. Comprobó que había materia prima para trabajar con corredores y que Bolivia es un país con posibilidades para el desarrollo del deporte y del ciclismo.

"Veo que la gente en Bolivia tiene muchas ganas. Es un país con posibilidades, tiene pocos corredores, pero de calidad. Viven a 2.500 metros de altitud, por eso en la montaña van como un tiro. Condiciones tienen, pero les falta saber correr, perder el miedo e interpretar la carrera", comenta.

Esas cosas, recuerda Cubino "no se aprenden en un mes, pero poco a poco lo iremos trabajando. En principio el proyecto es para cinco años".

Las autoridades bolivianas no le han pedido triunfos al director español, sino dar una buena imagen del país.

"Eso es lo intento transmitir a los chicos. Les digo que representamos una bandera, a una nación, que tenemos un país detrás. El boliviano es apasionado. Estoy ilusionado y relajado porque no me exigen triunfos, aunque sabemos que nos van a mirar muchos ojos. Mi función es conjuntar un grupo, dirigirlos, pulir su técnica. Trataré de trasmitirles mi experiencia", asegura.

Lale Cubino no conoce aún al presidente de la República, Evo Morales, pero sabe a través de Hortelano que está muy pendiente del proyecto.

"Él estuvo con Evo Morales, quien le dijo que esperaba mucho de nosotros. Está al corriente de todo"

Aunque en Bolivia la pasión por el fútbol lidera el seguimiento deportivo, Cubino asegura que el ciclismo "puede ser el segundo o tercer deporte. "El país necesita figuras y el ciclismo podría dar alguna", dijo convencido.

Después de 20 años desde su retirada como ciclista profesional, Cubino ha vuelto a un ciclismo muy cambiado en lo tecnológico, aunque la forma de correr es la misma.

"Ahora se usan los navegadores, los potenciómetros...en eso se nota mucho, pero la esencia del ciclismo es la misma. Las tácticas son las mismas, la carrera te lleva a las mismas situaciones de siempre, pero la tecnología ha cambiado mucho. No obstante, me tengo que reciclar". EFE