El West Ham asegura que Payet no dejará el club en enero

Londres, 14 ene (EFE).- David Sullivan, uno de los propietarios del West Ham, ha reiterado este sábado que el internacional francés Dimitri Payet no dejará del conjunto del este de Londres durante el mercado de fichajes de enero.

"La postura de la junta directiva es de no vender a Dimitri. No tenemos la necesidad de vender a Dimitri por razones económicas o por cualquier otra razón, y por ello no vamos a vender a Dimitri en el mercado de traspasos de enero", aseguró Sullivan.

En un texto dirigido a los aficionados 'Hammers' publicado en el programa del partido ante el Crystal Palace -la revista con información del encuentro que se vende en las inmediaciones del estadio-, Sullivan señaló que espera que Payet tenga "el mismo nivel de compromiso con el West Ham que el club le demostró".

"Lo único que le pedimos ahora es que demuestre tanto compromiso para honrar su contrato con el West Ham como el que le han demostrado los aficionados y el club", agregó el copropietario.

El pasado 12 de enero, el mediapunta galo, que hace menos de un año firmó un contrato por cinco temporadas, comunicó oficialmente su deseo de no seguir jugando en el West Ham.

Payet llegó al este de Londres en junio de 2015 procedente del Olympique de Marsella por 10,7 millones de libras, y en su primera campaña en el este de Londres anotó 12 goles y fue nominado al premio a Mejor jugador del año por el sindicato de futbolistas de Inglaterra (PFA). EFE