El World Golf Championships en México espera la confirmación de Tiger Woods

El World Golf Championships México Championship está a la espera de la respuesta del estadounidense Tiger Wood, quien tiene su lugar asegurado para la tercera edición del torneo, pero no ha anunciado su asistencia, informaron este martes los organizadores de la justa programada para febrero.



"Tiger por lo regular confirma una o dos semanas antes del evento, así se ha manejado en su carrera. Él calificó al torneo en el primer corte al estar entre los primeros 30 de la clasificación en la FedexCup", explicó Rafael Quiroz, vocero del WGC-México.



El ganador de 14 torneos 'major' tiene hasta la tarde del 16 de febrero para validar su presencia en el evento integrado a la gira profesional de golf estadounidense (PGA Tour). En caso de que no asistiera el lugar de Woods no se correría en el field de jugadores.



Woods se comprometió a jugar el próximo fin de semana en Torrey Pines en San Diego, California, y luego descansará una semana para continuar la temporada.



El estadounidense Phil Mickelson, ganador del WGC-México del 2018, sí anunció su presencia en el torneo, anunciaron este martes los oficiales del mismo.



Miembro del Salón de la Fama del Golf Mundial, Mickelson viene de quedar como subcampeón del 'Desert Classic', disputado este mes en la Quinta, California.



Además del campeón defensor, los organizadores del torneo anunciaron que los estadounidenses Webb Simpson y Patrick Reed, así como del italiano Francesco Molinari, ganadores de torneos 'majors' se han comprometido a jugar uno de los dos eventos del calendario del 2018-2019 del PGA Tour que se llevan a cabo en México.



El WGC-México, segundo de los cuatro World Golf Championships de la temporada, ofrece una bolsa de premios de 10'250.000 dólares, una de las más atractivas del circuito.