En Ecuador se citarán las futuras estrellas del balompié sudamericano

Bogotá, 16 ene (EFE).- El próximo miércoles, 18 de enero, se dará en Ecuador el puntapié inicial al XXVIII Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub'20 'Juventud de América'.

A continuación, cinco toques del torneo en el que se citarán las futuras estrellas del balompié de América del Sur.

1. CUATRO CUPOS AL MUNDIAL DE COREA DEL SUR

Ecuador será sede por tercera vez del Sudamericano Sub'20 y después de 16 años organiza una competición continental. Esta edición irá del 18 de enero al 11 de febrero y otorgará cuatro cupos al Mundial de Corea del Sur de la categoría, que se disputará del 20 de mayo al 11 de junio próximo.

2. CON DOS PARTIDOS DEL GRUPO A COMIENZA EL TORNEO

El grupo A está integrado por las selecciones de Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Paraguay, que jugarán en las ciudades de Ambato y Riobamba. El partido que abre el certamen será el Colombia-Paraguay y el mismo miércoles debutarán Ecuador y Brasil. Ambos encuentros se disputarán en el estadio Olímpico de Riobamba. En esta fecha descansa Chile.

3. EL GRUPO B SOLO JUGARÁ EN IBARRA

El grupo B que conforman Argentina, Uruguay, Perú, Bolivia y Venezuela, jugará únicamente en la ciudad de Ibarra. En esta llave, el jueves 19 de enero debutarán Uruguay-Venezuela y, a segunda hora, lo harán Argentina y Perú. Descansa Bolivia. La fase de grupos irá del 18 al 27 de enero.

4. SISTEMA DE JUEGO

De cada grupo avanzarán las tres mejores selecciones, que jugarán un hexagonal final que otorgará los cuatro cupos al Mundial de Corea del Sur. Esta segunda fase del campeonato se disputará en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito, comenzará el 30 de enero y culminará el 11 de febrero.

5. BRASIL VA POR SU TÍTULO 12

Brasil es el máximo vencedor del torneo con once títulos y no conquista el primer lugar desde 2011, cuando con Neymar como goleador salió campeón en el Sudamericano de Perú. Le siguen en el palmarés Uruguay con siete, Argentina con cinco, Colombia con tres y Paraguay con una corona. Chile, Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador no han ganado ningún certamen de esta categoría. EFE