En Manizales proponen que todos los ciudadanos paguen 50 pesos para salvar al Once Caldas

La propuesta del alcalde de Manizales, Octavio Cardona, sobre ayudar económicamente al Once Caldas, ha generado polémica en varios sectores de la ciudad.

Ante la preocupación por la situación actual del equipo, Cardona propuso incluir en las facturas de servicios públicos 50 pesos más (agua y telefonía), así como en el transporte público.

“En Manizales hay un número muy alto de personas que dicen amar al equipo”, aseguró Cardona. Además, también recibió cartas de la comunidad pidiéndole a la administración comprar el equipo para resolver los problemas económicos que mantiene la institución.

El Once Caldas tiene un déficit desde el 2002, "el cual se incrementó con la sentencia de la DIAN del 31 de marzo de 2011, quedando en alrededor de 14 mil millones de pesos", explicó el alcalde Cardona.

El presidente del Once Caldas, William Gómez, agradeció la iniciativa y resaltó que la administración del equipo no ha podido resolver los problemas económicos debido a la baja asistencia en los estadios y que, en referencia a la venta de jugadores, gran parte del dinero se queda en impuestos e intermediarios.

El descontento de los ciudadanos ha sido evidente, pues no todos son hinchas del Once Caldas y otros no están interesados en el fútbol, razón por la que se niegan a dar dinero para ayudar al equipo.