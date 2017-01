Equipo colombiano de ciclismo sufre hurto en Venezuela y se retira antes de última etapa

"Sufrimos el hurto de material deportivo en nuestro hotel y no hubo respuesta, ni los policías ni los funcionarios del gobierno nos dieron respuesta ni atendieron la denuncia", le dijo a Efe Carlos Robayo, dirigente del equipo colombiano.



Robayo añadió que HyF se retiró no solo de la décima etapa, sino de la Vuelta al Táchira, que finalmente ganó el ciclista venezolano Yonathan Salinas.



Se desconoce si el equipo colombino aún se mantiene en tierras venezolanas.



Antes de la salida de la última etapa el equipo HyF prácticamente no tenía opciones de ganar el giro rey de Venezuela, y ninguno de sus corredores aparecía entre los primeros 15 de la clasificación general.



Tampoco estaban entre los mejores de las modalidades 'sprint', montaña o puntos.



Aunque todas las etapas fueron ganadas por venezolanos, que además coparon los primeros 6 lugares de la tabla, el colombiano de 19 años Iván Sosa, del equipo italiano Androni, fue uno de los animadores de la Vuelta al Táchira y terminó séptimo, a 3 minutos y 48 segundos del líder.



La organización del giro no ha emitido un pronunciamiento sobre el incidente del hurto al equipo colombiano.