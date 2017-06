Español Espigares descarta que llegue a hacer magia al fútbol base del Atlas

México, 22 jun (EFE).- El español Albert Espigares, quien este jueves fue presentado como director deportivo del fútbol base del Atlas mexicano, descartó que llegue para hacer magia o inventar algún sistema, y en cambio viene al club para sumar y aprender.

Espigares, quien se inició como entrenador de juveniles en el Espanyol, arribó al fútbol mexicano en 2010 para trabajar con el Santos Laguna y ahora estará formando jugadores para el equipo donde milita el veterano Rafael Márquez, exjugador del Barcelona.

"No soy mago y no vengo a salvar nada. No voy a descubrir el hilo negro, vengo a complementarlos", dijo Espigares en rueda de prensa.

"Vengo a sumar, la idea es complementar lo que ya se ha visto con Atlas", añadió.

Espigares explicó que la formación de jugadores no está reñida con los resultados. "Todos queremos ganar y no vale ganar de cualquier forma", dijo.

El Atlas es de los equipos mexicanos donde más jugadores de su cantera debutan profesionalmente y del que han salido figuras como el mencionado Márquez, además de Jared Borgetti, Pavel Pardo y Andrés Guardado, entre otros, quienes jugaron en el fútbol de Europa. EFE