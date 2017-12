Español Jubero deja el banco del Libertad paraguayo por problemas de salud

Asunción, 24 dic (EFE).- El entrenador español Fernando Jubero dejó el banquillo del Libertad paraguayo por problemas de salud que le van a "impedir comenzar con normalidad la pretemporada" en enero, según publicó él mismo en su cuenta de la red social Twitter.

"He decidido tomar la difícil decisión de no continuar al frente del Club Libertad la próxima campaña por un problema de espalda, ya que debido al tratamiento que voy a realizar me va a impedir comenzar con normalidad la pretemporada", indicó el director técnico en el escrito que publicó.

Jubero agradeció tanto al club como a los jugadores y a los aficionados gumarelos por el año 2017, única temporada en la que ha estado al frente como entrenador del club.

Desde el pasado enero que firmó su contrato, Jubero le dio al Libertad el título de campeón del Apertura 2017 y llevó al equipo hasta las semifinales de la Copa Sudamericana, fase en la que resultó eliminado por el Independiente argentino, a la postre el ganador del torneo.

Además, la consecución de la liga en junio sirvió para que el conjunto asunceno se haya clasificado un año más para la Copa Libertadores en la fase de grupos.

Antes del Libertad, Jubero había dirigido al Olimpia y al Guaraní en el fútbol paraguayo. EFE