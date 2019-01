"Estamos demostrando que el Dakar también es para mujeres": Laia Sanz

La piloto de motos española Laia Sanz aseguró este sábado que las diecisiete mujeres que competirán en el Dakar 2019 -récord de participación femenina en la historia del rally- demuestran que "esta carrera también es para mujeres".



A dos días de tomar la salida, Sanz expresó su alegría por ver que cada año se suman más mujeres a la carrera, que esta vez se disputa íntegramente en Perú con diez etapas, del 7 al 17 de enero.



"Creo que estamos haciendo un buen trabajo desde hace años, y sobre todo para el futuro. Es muy bueno que haya mujeres y que las niñas lo vean en televisión como cuando yo era pequeña", indicó Sanz, la mujer que mejor resultado ha obtenido en la categoría de motos, con su noveno puesto en 2015.



Sin embargo, la catalana, que ha logrado completar las ocho ediciones en las que ha participado anteriormente, reconoció que estuvo a punto de no acudir a este Dakar por una infección bacteriológica que la mantuvo los últimos meses fuera de competición.



"En noviembre todavía no me recuperaba, quedaba poco tiempo y vi peligrar bastante estar aquí. Pero de golpe empecé a encontrarme mejor y al menos en diciembre pude entrar un poco, de manera suave, y empezar a pensar en estar aquí", relató Sanz.



La piloto del equipo oficial de la fábrica austríaca KTM detalló que sufrió una mononucleosis, a lo que se le añadió una fiebre Q con "una bacteria bastante puñetera".



"Estuve tomando antibióticos durante un mes prácticamente y la verdad es que me dejó bastante KO. Esas dos cosas dan bastante cansancio. Prácticamente he estado dos meses entre el sofá y la cama. Y luego es complicado volver a la actividad", agregó.



Sanz reconoció que llega a este Dakar ilusionada pero consciente de que no está en forma, por lo que su objetivo será concluir por novena vez consecutiva la prueba y, si es posible, volver a estar entre los veinte o quince primeros.



La catalana recordó que las cinco etapas que tuvo en Perú la pasada edición las disfrutó mucho, pero anticipó que este año, con diez días sobre arena y dunas, "será muy exigente".