Estaré en la Volta Catalunya, luego iré a Colombia a preparar el Giro de Italia: Pantano

Tras su enfermedad, el ciclista dijo que su proceso de recuperación ha evolucionado. “Ha sido una recuperación bastante lenta. Ya no tengo días tan complicados como en los que no podía entrenar, ya he podido estar en competencias, estoy bastante contento, hemos ido mejorando poco a poco”.

Pantano habló de su desempeño en la carrera París-Niza, de la que contó que "Me he sentido bien. Estoy tranquilo porque he mejorado bastante, quedan 2 días duros. Estoy contento con mi sensación porque siento que he dado un paso adelante"

Para la carrera del ciclista vienen grandes restos, “Estaré en la Volta Catalunya, luego iré a Colombia a preparar el Giro de Italia (…) Tengo ganas de ganar etapas".

