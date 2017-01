Ever Valencia clasifica a Colombia y Chile dice adiós al Sub'20

Ever Valencia clasificó a Colombia al exagonal final, al anotar el tanto del triunfo por 1-0 sobre Chile, que dijo adiós al Sudamericano Sub'20 de Ecuador, torneo que da cuatro cupos al Mundial de Corea del Sur de este año.



Valencia, que se convirtió en figura, anotó también el gol del triunfo por 1-0 ante Brasil en la anterior jornada, cuando salió del banco de suplentes del cuadro colombiano.



El tanto lo anotó al minuto 4, pero también incidió al final del partido en la expulsión del chileno Francisco Sierralta, al minuto 91, que tuvo un duelo aparte con el goleador colombiano cada vez que se encontraron en la zona de defensa chilena.



Colombia tejió una gran acción colectiva, que terminó con el balón en el fondo del arco chileno, con un remate a un costado de Valencia a los 4 minutos.



El conjunto colombiano desperdició varias posibilidades para aumentar, mientras que Chile reaccionó y generó dos ocasiones de gol que se escaparon a un costado del arco, con disparo de Iván Morales, a los 21, y con golpe de cabeza de Francisco Sierralta, a los 29.



Atuesta enfiló remate esquinado pero el balón impactó en el vertical derecho del pórtico chileno al minuto 54.



Colombia se salvó del empate, tras violento disparo de Sierralta que rebotó en el travesaño, al minuto 73.



Colombia incrementó los ataques, a los minutos 85 y 86, Juan Hernández disparó a las manos del portero y en la segunda, remató a un costado del arco.



- Ficha técnica: 1. Colombia: Manuel Arias; Leyser Chaverra, John Balanta, Carlos Cuesta, Anderson Arroyo; Kevin Balanta (m.46, Daniel Rojano), Eduardo Tuesta, Luis Díaz (m.72, Juan Hernández), Jorge Obregón; Ever Valencia y Michael Gómez (m.82, Julián Quiñónez).



Seleccionador: Carlos Restrepo.



0. Chile: Gonzalo Collao; Ramiro Rebolledo (m.46, Yerko Leiva), Nicolás Ramírez, Francisco Sierralta, Cristian Gutiérrez; Víctor Dávila, Gabriel Suazo (m.56, Richard Paredes), Jaime Carreño (m.69, Angelo Aráuz), Jeisson Vargas; Iván Morales y Ignacio Jara.



Seleccionador: Héctor Robles.



Gol: 1-0, m.4: Ever Valencia.



Arbitro: Jesús Valenzuela, de Venezuela. Expulsó a Francisco Sierralta, al minuto 91, por doble amonestación. Amonestó a Suazo, K. Balanta, Sierralta, Valencia, Rojano.



Incidencias: Partido por la última jornada del Grupo A jugado en el estadio Olímpico de Riobamba.