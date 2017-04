Exayudantes de Martino demandan a la AFA y exigen 3 millones de dólares

Buenos Aires, 4 abr (EFE).- Tres ayudantes que tuvo Gerardo Martino cuando fue seleccionador de Argentina, de 2014 a 2016, demandaron a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por alrededor de 3 millones de dólares porque consideran que el Tata fue despedido de su cargo, explicó hoy Daniel Crespo, abogado de los demandantes.

La denuncia la presentaron Jorge Pautasso, Adrián Coria y Raúl Marcovich, integrantes del cuerpo técnico de la selección durante el ciclo de Martino.

"Martino no renunció, lo echaron. En el fútbol argentino las relaciones con los técnicos terminan de manera poco claras. Martino arregló su situación, pero ellos no", dijo hoy Crespo al canal TyC Sports.

El 5 de julio de 2016 la AFA emitió un comunicado en el que se anunció que "el cuerpo técnico de la selección ha decidido presentar su renuncia" debido "a la indefinición en la designación de nuevas autoridades y a los graves inconvenientes para conseguir conformar el plantel que represente al país en los próximos Juegos Olímpicos".

El 'Tata' Martino dejó la selección en medio de una crisis institucional de la AFA que derivó en la intervención de la institución por una comisión creada por la FIFA y la Conmbeol.

"Martino se sintió echado. Eso ocurre muchas veces. En el fútbol a veces no te comunican fehacientemente las decisiones, es necesario aclararlo bien. Si fuese una renuncia no debieran cobrar, pero si uno no renuncia debería cobrar hasta la finalización del contrato. Eso reclaman los colaboradores", añadió Crespo.

Martino asumió el cargo de seleccionador argentino el 12 de agosto de 2014 en reemplazo de Alejandro Sabella, que dirigió a la Albiceleste hasta la derrota con Alemania en la final del Mundial de Brasil 2014.

Bajo la dirección técnica del exentrenador del Barcelona, Argentina perdió por penaltis ante Chile la Copa América de Chile 2015 y la Copa América Centenario de 2016, disputada en Estados Unidos. EFE