Exjugador del Oporto y Zaragoza muere de infarto tras un partido en Brasil

El exjugador "Esquerdinha", quien en sus años dorados jugó por el Porto de Portugal, el Zaragoza de España y el Fluminense y Vitória de Brasil, murió la noche del miércoles tras sufrir un infarto después de un partido por un campeonato amateur en Brasil, informaron hoy fuentes deportivas.

Después de jugar por unos diez minutos en la segunda mitad de un encuentro en Joao Pessoa, la capital regional del estado de Paraíba (noreste), José Marcelo Januário de Araújo, el "Esquerdinha", abandonó el césped y, ya en el vestuario, tuvo un infarto, según el portal deportivo Globo Esporte.



"La Nación Rubro-Negra amanece de luto. Nos ha dejado, en la noche de este miércoles, Marcelo Januário da Silva, el Esquerdinha, que brilló en el León en la década de 1990. Esquerdinha fue elegido el mejor lateral izquierdo del club. Que Dios conforte el corazón de su familia y amigos", señaló el Vitoria en Twitter.



El exjugador, quien murió a los 46 años, fue ingresado "prácticamente sin vida" en una unidad de urgencias poco antes de las 12.00 de la noche (3.00 GMT del jueves) y los médicos intentaron reanimarlo por unos 40 minutos, pero no obtuvieron éxito.



Esquerdinha empezó la carrera como jugador profesional en 1989 en un pequeño club de Paraíba y dejó el fútbol profesional en 1992 para trabajar como transportador de frutas y verduras.



No obstante, volvió al terreno de juego un año después y, durante la carrera, pasó por clubes como el Fluminense y el Vitória brasileños, el español Zaragoza (2001-2002) y el Porto de Portugal, conjunto con el que conquistó el Campeonato Portugués, la Super Copa de Portugal y la Copa lusa por dos veces.



El exjugador estaba jubilado desde 2007 pero seguía disputando competiciones de barrio en Joao Pessoa.