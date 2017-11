Farfán, gran candidato para ocupar la vacante de Guerrero ante Nueva Zelanda

Redacción deportes, 8 nov (EFE).- El delantero Jefferson Farfán es el principal candidato del seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, para ocupar la vacante del capitán del equipo, Paolo Guerrero, para jugar contra Nueva Zelanda el partido de ida de la repesca del Mundial de Rusia 2018.

Farfán actuó como único delantero en el último entrenamiento realizado por Perú en el estadio QBE de la ciudad de Auckland, donde por primera vez el combinado peruano pudo ejercitarse con todos los jugadores convocados.

Sin embargo, Gareca varió por momentos su habitual esquema para probar un equipo con dos delanteros, al poner a Raúl Ruidíaz como pareja de ataque de Farfán en detrimento del centrocampista Yoshimar Yotún.

Al finalizar el entrenamiento, el centrocampista Christian Cueva pidió que se deje de hablar y de lamentar la ausencia de Guerrero, suspendido provisionalmente por la FIFA desde el pasado viernes mientras se investiga un posible dopaje en el partido que Perú jugó contra Argentina el 5 de octubre en Buenos Aires.

No obstante, Cueva deseó que la Blanquirroja pueda ganar a los 'All Whites' para poder dedicar la victoria no solo a su capitán sino al país entero.

Por su parte, el delantero Édison Flores comentó que el combinado peruano no especulará en Nueva Zelanda y saldrá con la intención de ganar.

"La idea es hacer el mismo juego que hemos hecho siempre en los últimos partidos, y jugar de igual a igual contra el rival. Intentaremos jugar a ras de suelo porque es nuestro fuerte y aquí se define todo", apuntó.

El encuentro de ida se jugará el sábado 11 en el estadio Westpac de Wellington a las 16:15 hora local (3:15 GMT), cuando en Perú todavía serán las 22:15 del viernes 10. EFE