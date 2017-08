Feddal: "Esta gente no representa a la religión, no son musulmanes"

Sevilla, 29 ago (EFE).- El defensa del Real Betis Zouhair Feddal, nacido en Marruecos y criado en Cataluña, ha dicho que está "muy tocado" por los atentados terroristas del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils (Tarragona) y ha recalcado sobre sus responsables que "esta gente no representa a la religión, no son musulmanes".

En una entrevista con la televisión oficial del Betis, Feddal ha pedido, por ello, que no se "meta a todos los musulmanes en el mismo saco" porque "esta gente -insistió, en alusión a los terroristas- no representa a la religión; simplemente son personas nacidas y criadas en países árabes, pero no son musulmanes, porque el que hace daño no es musulmán; la religión no dice que tienes que hacer daño a nadie".

El futbolista, que nació hace 27 años en Tetuán y llegó con sólo 3 años a España, donde vivió en Figueras (Gerona), hizo un gesto como símbolo de la paz cuando el viernes marcó el gol del triunfo (2-1) de su nuevo equipo -al que ha llegado este verano desde el Alavés- frente al Celta de Vigo en el Benito Villamarín.

"A mi pueblo, Tetuán, lo representa una paloma, es la paloma de la paz, y siempre que meto un gol se lo dedico a mi pueblo. En este partido mi celebración tuvo un doble significado, pues estoy muy tocado por lo que ha sucedido en los atentados. Es mi cultura, es mi religión, y se está manchando la imagen del islám", ha explicado.

El internacional con Marruecos ha manifestado que él es "un marroquí musulmán que está en España jugando al fútbol" y, como esa condición hace que sea conocido y tenga una repercusión, quiere "demostrar que mucha gente está equivocada".

"Aquí hay gente para todo: gente buena, gente mala, gente que quiere ayudar y gente que quiere hacer daño. No nos podemos confundir. Nos miramos a los ojos y si yo transmito paz, quiero recibir lo mismo. Que no se meta a todos los musulmanes en el mismo saco", ha subrayado Zou Feddal, que ha dicho que "es un honor" para él "que haya paz y poder representar al islám de la mejor manera".

Ha indicado que siempre pone de ejemplo a futbolistas musulmanes como el francomaliense Frédéric Kanouté, exdelantero del Sevilla, y el exmadridista Mahamadou Diarra, por haber "representado a la religión muy bien", igual que "otros muchos", y ha añadido que como futbolistas "poder aportar un granito de arena siempre es bueno".

"Sólo pido que la gente sea un poco comprensiva. Los más afectados en este momento son las familias de los fallecidos, pero nosotros, como musulmanes que residimos en Europa, lo pasamos muy mal", ha asegurado el central del Betis.

Ha afirmado que "todos los musulmanes" están "muy agradecidos de las oportunidades" que les "ha dado España, de tener una vida mucho mejor y estable", y ha agregado: "no tenemos que tirarlo todo por la borda en dos días; intentamos integrarnos de la mejor manera en el país, y eso no tiene porqué ensuciar la imagen de todos". EFE