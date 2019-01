Federación de Colombia niega búsqueda de Luiz Felipe Scolari para selección

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) aseguró este martes que no busca al brasileño Luiz Felipe Scolari para que sea el nuevo seleccionador nacional, tal como lo aseguró el propio entrenador.



En su cuenta de Twitter, la FCF afirmó que "no está buscando al entrenador Luiz Felipe Scolari para dirigir el seleccionado nacional".



Horas antes, el técnico dijo a periodistas de su país que seguirá en el Palmeiras pese a que en "la Selección de Colombia me siguen buscando" para reemplazar al argentino José Pekerman.



"Celebramos su decisión de quedarse en Palmeiras ya que acá no tiene ninguna oferta laboral", añade el mensaje de la Federación Colombiana de Fútbol.



Scolari dijo a finales del año pasado a medios de su país, tras ganar con Palmeiras el título del Campeonato Brasileño de 2018, que había recibido una oferta para dirigir la selección colombiana, sobre la que afirmó que debía pensarla.



'Felipao', que ya dirigió las selecciones de Portugal y Brasil, tiene contrato con Palmeiras hasta el final de 2020.



Pekerman estuvo al frente de la selección colombiana desde febrero de 2012 hasta el Mundial de Rusia 2018, periodo en el que dirigió 78 partidos de los que ganó 42, empató 20 y perdió 16.



Con el argentino, Colombia se clasificó a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.



La FCF baraja varios nombres para suceder a Pekerman y según medios locales uno de los fuertes candidatos es el portugués Carlos Queiroz, actualmente seleccionador de Irán.