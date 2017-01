Federer, firme contra Mischa Zverev, se verá con Wawrinka en semifinales

Miguel Luengo

Melbourne 23 ene (EFE).- El suizo Roger Federer manejó los tiempos, y en un duelo de preciosistas en la red, derrotó al alemán Mischa Zverev en otra gran exhibición, por 6-1, 7-5 y 6-2, para avanzar a las semifinales del Abierto de Australia, donde se encontrará con su compatriota Stan Wawrinka.

Federer se impuso en solo 92 minutos, de una forma más tranquila que en el épico duelo anterior contra el japonés Kei Nishikori (6-7, 6-4, 6-1, 4-6 y 6-3), dándose un respiro ante el próximo encuentro, que asegura ya un suizo en la final.

Antes, Wawrinka se deshizo del francés Jo-Wilfried Tsonga, por 7-6 (2), 6-4 y 6-3, en dos horas y 15 minutos.

A pesar de que Zverev, sorprendente verdugo del británico Andy Murray, jugó o intentó jugar de tú a tú al veterano suizo de 35 años, durante muchos compases del partido fue un espectador más en la Rod Laver Arena. Incluso su hermano Alexander, derrotado por Rafael Nadal antes, miraba de vez en cuando su teléfono móvil desde la grada, sin la tensión del partido contra Murray.

Federer había vencido al mayor de los Zverev dos ocasiones antes. En 2009 en Roma, sobre tierra, y la última en Halle, sobre hierba, por un apabullante 6-0 y 6-0 hace cuatro años.

Federer sumó nueve saques directos, rompió seis veces el de Mischa, y encadenó 65 golpes ganadores, mas del doble de su rival. Ambos igualaron a errores no forzados, con 13.

El cuatro veces campeón del Abierto de Australia se medirá ahora contra Wawrinka, con 85 partidos ya en sus alforjas en su participación en este Abierto, y solo 13 derrotas.

"Por favor papá, no pierdas, queremos estar aquí más tiempo", dijo Federer que le habían pedido sus hijas, y él como buen padre obedeció. Y así será su 13 semifinal en Melbourne Park. Nadie más que él ha logrado tantas en este torneo, para situarse a solo una del estadounidense Jimmy Connors, que logró 14 en el Abierto de EE.UU.

Es ya el de Basilea el jugador de mayor edad en alcanzar la penúltima ronda del primer grande de la temporada, con 35 años y 174 días, superando al estadounidense Arthur Ashe (35 años y 177 días), que lo logró en 1978.

Entre los cuatro torneos 'majors' no hay nadie en la historia que supere a Federer, ya con 41 penúltimas rondas.

Federer domina a Wawrinka por 18-3 en sus enfrentamientos, los dos últimos ganados por Roger en el Abierto de EE.UU. y en el Masters, en 2015. Hace seis años se midieron en los cuartos de final de Australia, con victoria de Federer por 6-1, 6-3 y 6-3.

"Será un gran duelo. La última vez me mató en el US Open", recordó Stan, "entonces, estaba jugando mejor que yo, moviéndose muy bien, muy agresivo", añadió. "Será un partido muy interesante porque está jugando muy bien desde el comienzo del encuentro. Tuvo algunas dudas en las primeras dos rondas, pero desde entonces ha volado sobre la pista", apuntó.

"Es formidable verle de vuelta con este nivel. Ojalá pueda jugar un gran partido contra él", dijo Stan, que se ve optimista ante el reto. "Ahora me siento con más confianza en mi mismo. Cuando entro a la pista no me importa con quien juego. Se lo que tengo que hacer si quiero ganar. Contra Roger es siempre especial porque es demasiado bueno. El mejor de todos los tiempos. Tiene respuesta para todo, pero ya le he vencido en el Grand Slam", recordó.

Wawrinka eligió la final del Masters 1.000 de Montecarlo 2014 como la mejor de sus tres victorias ante Federer. "Ganarle allí fue algo especial (4-6, 7-6 y 6-2), porque poco después gané mi primer Grand Slam. Fue una dura final y a tres sets, grandes recuerdos". dijo. EFE.