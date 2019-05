Federer tiene buen regreso a Roland Garros, Kerber primera decepción

Federer superó en su partido de la primera ronda al italiano Lorenzo Sonego (73º) por 6-2, 6-4 y 6-4.

"Al principio tenía un poco de nervios y de presión. Había mucha gente siguiendo cómo era mi regreso, mi vuelta aquí ha generado expectación desde hace semanas. Empezar con un partido tan bueno muestra que la presión no me afecta", celebró.

El partido se disputó en la renovada pista central Philippe Chatrier y allí el suizo, recibido con una ovación por el público de París, demostró desde el principio que no iba a dar opción a su rival.

En la segunda ronda, Federer jugará ante el alemán Oscar Otte (145º), que accedió al cuadro principal como 'lucky loser' tras fallar en la fase de clasificación y superar la primera ronda este domingo.

El último partido del jugador suizo de 37 años en Roland Garros había sido en los cuartos de final de 2015, cuando fue superado por su compatriota Stan Wawrinka.

En el resto de partidos del cuadro masculino tampoco hubo grandes sorpresas.

Tsitsipas, sexto del mundo, empezó con solidez en París, con un triunfo 6-2, 6-2 y 7-6 (7/4) ante el alemán Maximilian Marterer (110º).

El joven ateniense es uno de los jugadores que ha derrotado a Rafa Nadal, el rey de la arcilla, en los torneos previos a Roland Garros. Fue en semifinales de Madrid, donde luego el jugador ateniense perdió la final ante el serbio Novak Djokovic.

Tsitsipas tendrá como rival en segunda ronda a Hugo Dellien (92º), que este domingo se convirtió en el primer boliviano en 36 años en ganar un partido del Grand Slam.

También cumplió el japonés Kei Nishikori, séptimo de la clasificación mundial, que no tuvo problemas ante el francés Quentin Halys, 153º del mundo e invitado por los organizadores, al que venció 6-2, 6-3 y 6-4, mientras que el argentino Diego Schwartzman (20º) necesitó cinco sets para derrotar al húngaro Marton Fucsovics (37º) por 6-3, 3-6, 7-6 (9/7), 2-6 y 6-2.

Por contra, el italiano Marco Cecchinato (19º), revelación de la pasada edición al llegar hasta las semifinales, fue eliminado por el veterano francés Nicolas Mahut tras otro duro partido decidido también en cinco mangas, por 2-6, 6-7 (6/8), 6-4, 6-2, 6-4.

- Muguruza evita el desastre -

El principal terremoto del domingo se dio en el cuadro femenino, donde quedó eliminada a las primeras de cambio la alemana Angelique Kerber, quinta del mundo y campeona de tres citas del Grand Slam (Australia y Estados Unidos en 2016, Wimbledon en 2018).

Se estrelló en el primer partido en la pista central en esta edición, ante la joven rusa de 18 años Anastasia Potapova (81ª), que le superó por 6-4 y 6-2.

Kerber sigue arrastrando problemas en el tobillo derecho, que se torció a principios de mayo en un entrenamiento.

"Sé que todavía me queda trabajar, unos días o unas semanas de cuidados, para poder jugar al 100%", admitió después de su derrota.

La española Garbiñe Muguruza (19ª), campeona en París en 2016, comenzó también con susto pero pudo remontar un mal inicio y terminó ganando su partido de primera ronda ante la estadounidense Taylor Townsend (98ª) por 5-7, 6-2 y 6-2.

"Ha sido un día difícil. Siento una gran satisfacción por ganar. No conocía a esta jugadora, tiene un juego diferente, muy zurda. Me ha costado al principio, saber cómo jugarle. También estaban los nervios, ha sido una mezcla de todo. Una vez pasado ese momento me he encontrado poco a poco mejor", valoró la jugadora nacida en Caracas.

La checa Karolina Pliskova, número 2 mundial, se paseó en el debut ante la estadounidense Madison Brengle (99ª), por 6-2 y 6-3.

El lunes, Roland Garros verá la entrada en acción de Rafa Nadal, Novak Djokovic, Dominic Thiem y Serena Williams, entre otras figuras.