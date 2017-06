Feliciano: "He ganado a uno de los mejores del mundo y estoy con confianza"

Londres, 20 jun (EFE).- El tenista español Feliciano López, verdugo este martes del suizo Stan Wawrinka en primera ronda de Queen's, aseguró que en el torneo londinense "las expectativas son siempre muy altas" y que está "con mucha confianza" tras ganar "a uno de los mejores del mundo".

"Cuando juegas en Queen's tus expectativas son siempre muy elevadas, pero sabes, en cuanto ves el cuadro principal, que va a ser difícil", señaló Feliciano en The Queen's Club, en la rueda de prensa posterior al duelo.

"Acabo de ganar a uno de los mejores del mundo y me quedo con eso; sé que mañana o pasado tendré otro partido muy complicado. En el pasado he jugado muy bien en este torneo, y eso me da esperanza y confianza (para llegar a la final, como en 2014). Sin embargo, estoy sólo en segunda ronda y todavía falta mucho", prosiguió el tenista de Toledo.

López, 32 del mundo, apeó del ATP World Tour 500 de Londres a las primeras de cambio al tercer favorito, el suizo Stan Wawrinka, al que derrotó por 7-6(4) y 7-5, en una hora y 31 minutos.

El español, finalista en The Queen's Club hace tres temporadas -cayó ante el búlgaro Grigor Dimitrov-, dio una de las sorpresas de la jornada en el suroeste de la capital y se deshizo de Wawrinka, reciente subcampeón en Roland Garros.

Feliciano, de 35 años, que sigue evidenciando un gran momento sobre la hierba -llegó a la final de Stuttugart la semana pasada-, se medirá en octavos de final con el ganador del duelo entre el francés Jeremy Chardy y el británico Liam Broady.

"Era un partido muy diferente (al de la final de Stuttgart). Tanto Stan (Wawrinka) como Lucas (Pouille) son grandes jugadores, pero son encuentros diversos. Fue una pena lo de Stuttugart porque fue un duelo muy parejo, pero él fue más agresivo que yo y mereció ganar", subrayó.

"Esto es tenis y sabía que iba a haber una nueva oportunidad. Es cierto que el sorteo no fue el mejor (en Queen's), pero estaba con confianza de que las cosas fueran a salir bien", indicó. "Los primeros partidos sobre hierba son siempre muy difíciles, pero yo llegué a Londres habiendo jugado cinco, y eso siempre ayuda", señaló.

Preguntado sobre la razón por la cual los tenistas más veteranos los que reinan en el circuito, Feliciano afirmó que "el tenis y el deporte se ha profesionalizado mucho en los últimos años", y que esa puede ser una de las claves.

"Después de cumplir 30 años sabía que tenía que hacer algo diferente si quería extender mi carrera. Llevaba jugando 13 o 14 años al más alto nivel y pensé que si quería tener éxito tenía que cuidar de mi cuerpo: tener un fisioterapeuta, comer algo mejor", comentó el español.

"He sido más profesional en los últimos cinco o seis años. Creo que los otros jugadores también; Andy (Murray) es de los más profesionales que conozco, pero también lo son Roger (Federer), Rafa (Nadal), Novak (Djokovic). El tenis y el deporte se ha profesionalizado mucho, bastante más que antes", sostuvo 'Feli'.

"La experiencia significa mucho en este deporte. En mi caso leo mejor los partidos que cuando era joven, sé lo que tengo que hacer sobre la pista en cada momento, me conozco mejor y paso menos horas en el gimnasio que hace años", apuntó el español. EFE