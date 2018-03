Fernando Gaviria sufre fractura en su mano izquierda tras caída en la Tirreno-Adriático

El ciclista colombiano Fernando Gaviria sufrió de una caída este lunes en la sexta etapa de la Tirreno-Adriático.

Gaviria sufrió una fractura en un hueso de su mano izquierda y deberá ser operado, anunció en Twitter su equipo Quick Step.

It was an eventful day for Quick-Step Floors at #TirrenoAdriatico, where @MaxRicheze sprinted to third and @FndoGaviria crashed and picked up an injury due to which he will miss Milano-Sanremo: https://t.co/NWZeAGaULv

Photo: @GettySport pic.twitter.com/W9mxDvXkso