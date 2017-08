Froome: "Ha sido un día selectivo para la general"

Calar Alto (Almería), 30 ago (EFE).- Chris Froome (Sky), líder de la Vuelta, terminó "contento con el resultado" en la primera etapa de alta montaña de la pruebaa, un día "selectivo para la general", dijo.

"Estoy muy contento con el resultado. Ha sido un día muy selectivo para la general. Acabando segundo, no puedo pedir mucho más de lo que he conseguido. Solamente la victoria de etapa, pero cuando Miguel Ángel López atacó estaba demasiado fuerte", añadió.

Al comprobar la contundencia del ataque del ciclista colombiano, ganador en la cima de Calar Alto, el objetivo de Froome fue marcar al italiano Vincenzo Nibali, ahora segundo en la general.

"Pensé que para mí lo más importante era seguir a Nibali y mantenerme con los favoritos. López ha estado increíble con su ataque, pero yo me he centrado en vigilar a los rivales de la general al ver que Chaves ya había cedido y Alberto Contador estaba al límite", concluyó.

Sobre la crisis que pasó el colombiano, Froome aseguró estar sorprendido sobre todo por el trabajo que hizo su equipo "desde la primera subida y pensaba que iba a hacer un ataque mayor" y aunque no sabe qué le ocurrió se mostró convencido de que "se recuperará para los próximos días".

"Ha sido un día muy duro porque prefiero los días con temperaturas altas, pero era para todos igual. Personalmente no he tenido miedo en ningún momento de perder tiempo y quedarme atrás", afirmó.

Para el británico esta etapa de Calar Alto, con dos puertos largos y duros en los últimos kilómetros, la consideraban una de las "cruciales para la dinámica de la carrera y ha sido un gran paso para consolidar el dominio en la Vuelta".

Sobre las adversidades meteorológicas que llevan sufriendo las dos últimas jornadas, con mucha lluvia, aseguró que "están siendo muy duras para todos", lo que sirvió para cambiar "la carrera, solo hay que ver como está ahora de abierta la clasificación".

"Me he sentido como en las clásicas de los meses de marzo y abril, además es algo que no esperas cuando vienes a la Vuelta, pero estamos todos en el mismo barco. El tiempo la ha endurecido", insistió.

Froome explicó que en carrera, tras el ataque de Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) y Alberto Contador (Trek Segafredo), dio órdenes a su compañero Gianni Moscon -del que destacó la gran actuación que está teniendo en su primera gran vuelta- de que no era necesario "ir a tope" porque estaban todavía "a diez kilómetros del final".

En los kilómetros finales aseguró que le dio libertad al español Mikel Nieve para "atacar y que fuera a por la etapa", del que alabó sus prestaciones. "Es un privilegio correr con un ciclista como él. Es uno de los mejores escaladores", dijo.