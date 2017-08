Froome:"Ser líder con ventaja sobre el resto es algo fantástico"

Chris Froome (Sky), líder de la Vuelta y ganador de la novena etapa en la Cumbre del Sol (Benitatxell) calificó de "fantástico" el hecho de terminar con el maillot rojo la primera parte de la carrera y además con ventaja sobre sus rivales directos en la general.

"Hoy ha sido increíble, por la manera en que se ha desarrollado la etapa, la forma de correr de mis compañeros en los últimos kilómetros para que pudiera rematar... es sencillamente fantástico", dijo en meta.

Su primera valoración de la Vuelta ante la primera jornada de descanso no pudo ser más positiva.

" Es una gran sensación la de acabar este primer bloque de carrera con la roja y una ventaja notable con el resto de favoritos", señaló.

El cuádruple ganador del Tour de Francia reconoció que aún tenía en la cabeza el segundo puesto de 2015 en la Cumbre del Sol, cuando fue superado por el holandés Tom Dumoulin.

"Aquella escena seguía en mi mente esta mañana. Vimos de nuevo las imágenes de hace dos años varias veces para calcular bien la subida y cuándo era el buen momento para moverse. Las piernas han respondido y es genial estar en esta posición".

Froome aseguró que, aunque no es seguidor del fútbol, acepta la similitud de que "a veces la mejor defensa en un buen ataque".

El recuerdo de 2015 se presentó en el último kilómetro, cuando Froome se quedó sin fuerzas a 200 metros de meta y fue superado por el holandés Dumoulin.

"Desde el coche me dijeron que daba el viento de cara y no quise saltar antes de tiempo. En 2015 me precipité y me quedé sin fuerzas. Esta vez me reservé y ataqué a 500 metros. Saltó De la Cruz y luego veía que venía Chaves. Pensé que me iba a pasar lo mismo, pero agaché la cabeza y lo di todo", explicó.

Froome explicó que dio "caña a tope, que es cuando me siento más cómodo, con una cadencia alta, como es mi estilo".

Sobre si piensa que los rivales están "asustados" ante su dominio, Froome dijo: "Habría que preguntárselo a ellos. Yo soy el mismo y también puedo tener un día malo. De momento he completado una primera parte de la Vuelta de ensueño", concluyó.