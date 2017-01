Fútbol colombiano: Millos ante Medellín, el juego más atractivo en el inicio de la Liga

El partido entre Millonarios y Deportivo Independiente Medellín, acapara la atención de la primera jornada de la Liga colombiana de fútbol que se iniciará el próximo 5 de febrero con 20 equipos.



Así quedó establecido tras el sorteo realizado por la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), entidad que dirige el fútbol profesional del país.



Además de la tradicional rivalidad deportiva, será el primer examen para los técnicos argentinos Miguel Ángel Russo, que estará en el banco de Millonarios, en tanto que su compatriota Luis Zubeldía hará lo propio con el Independiente Medellín.



América, que regresa a la Primera A luego de estar cinco años en la Primera B, medirá fuerzas deportivas con Rionegro Águilas.



Deportivo Cali, que estará en la Copa Sudamericana, visitará en la Liga a Envigado en el inicio de la Liga.



Además de Cali, Patriotas y Tolima, serán los equipos colombianos que tendrán participación en la Sudamericana.



Otro de los partidos que centraba la atención de la liga cafetera era el que protagonizarían el actual campeón de la Copa Libertadores, Atlético Nacional e Independiente Santa Fe, el campeón local.



Sin embargo, el partido fue aplazado porque Atlético Nacional tiene a siete de sus jugadores con la selección absoluta que disputará el próximo 25 en Río de Janeiro un amistoso contra Brasil en homenaje a las víctimas del accidente aéreo del Chapecoense.



"De entrada empezar con Santa Fe y pues estamos pensando ya en el título que es lo que queremos, sin embargo se hizo una solicitud que fue aprobada por la Dimayor de aplazar esta primera fecha por efecto de que vamos a tener siete jugadores con la selección de Colombia", dijo a periodistas el presidente del Atlético Nacional, Juan Carlos de la Cuesta.



Además de atender el torneo local, Millonarios, Santa Fe, Medellín, Nacional y Junior, también tendrán participación en la Copa Libertadores.



Destaca también que la Liga Cafetera arranca con cinco técnicos argentinos, un español y un uruguayo.



Miguel Ángel Russo, con Millonarios; Gustavo Costas (Santa Fe), Luis Zubeldía (Independiente Medellín), Hernán Alberto Lisi (Once Caldas) y Jorge Antonio Vivaldo (Atlético Huila), son los estrategas argentinos que dirigirán en el torneo.



A ellos se suman el español Ismael Rescaldo, que seguirá con las riendas del Envigado y el uruguayo Gregorio Pérez, quien llegó para tomar el Deportes Tolima. Los otros 13 técnicos de la Primera A son colombianos.



En cuanto al torneo femenino en el que participarán 18 equipos, el sorteo no se realizó, pero se confirmó que una vez se confeccione el calendario, los partidos serán previos a los que se disputen en la Liga.



La primera fecha de la Liga colombiana quedó así: Millonarios - Deportivo Independiente Medellín; América - Rionegro; Equidad - Junior; Once Caldas - Tigres; Jaguares - Deportes Tolima; Atlético Huila - Patriotas; Envigado - Deportivo Cali; Alianza Petrolera - Atlético Bucaramanga y Cortuluá - Deportivo Pasto.



Aplazado: Atlético Nacional - Independiente Santa Fe.